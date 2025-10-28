Herec Vladimír Polívka je šťastně zamilovaný a zanedlouho se stane otcem. Podobu své přítelkyně s jeho maminkou Chantal Poullain odmítá.
Když máte za rodiče Chantal Poullain a Bolka Bolívkovi, je jasné, že musíte oplývat hojnou dávkou šarmu, charisma a také humoru. Herec Vladimír Polívka je toho důkazem, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Jeho srdce si získala krásná Magda, která je vzhledem často přirovnávána k jeho mamince. Brzy na svět přivítají prvního potomka.
Šťastně zamilovaný
Hvězda seriálů Polda, Dobré zprávy nebo Jedna rodina se sice už od začátku vztahu s pohlednou Magdou ukazoval na veřejnosti, ale slovy o své přítelkyni šetřil. Až v Show Jana Krause přiznal, že je šťastně zadaný a kdo je jeho vyvolenou. Potkali se v pivnici. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické. Byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala,“ vzpomínal herec. Přestože Magda nepochází z branže, se showbyznysem už nějaké zkušenosti má. Jejím bývalým přítelem je totiž fotbalista Martin Fenin.
Podoba s budoucí tchýní?
Polívka také přiznal, že už několikrát slyšel, že jeho přítelkyně se nápadně podobá jeho mamince Chantal Poullain, což on razantně odmítá. Nicméně při pohledu na Magdu se nelze až tak divit. Typově jsou si velmi podobné a společné rysy ve tváři je také možné najít. Ať je to ale, jak chce, nic to nemění na tom, že je herec konečně zase šťastný.
Dříve randil například s modelkou a účastnicí drsné reality show Survivor Karolínou Krézlovou nebo herečkou Šárkou Krausovou, za svobodna Vaculíkovou. S Magdou Antošovou tvoří pár už 4 roky a nyní se jejich štěstí ještě znásobí. Čekají totiž prvního potomka a z obou se tak zanedlouho stanou rodiče. „Termín máme na začátku ledna a jestli budu u porodu? Uvidíme, hlavně to nechci zakřiknout,“ přiznal herec v rozhovoru pro Super.
„Komunikuju to velmi opatrně, protože pro mě je to naprosto posvátné a důležité je, aby se to miminko narodilo zdravé. To je všechno, co si přeju. Kolem informací našlapuju opatrně a nechci nic zakřiknout. Až se narodí, budu teprve slavit,“ dodal herec. Přiznal také, že pracovně je velmi vytížený, ale i doma si příliš neodpočine, a to se miminko ještě ani nenarodilo. Musí ale všechno připravit na jeho příchod, takže vrtání poliček a už to jede.
Zdroj: Autorský text, Super, Show Jana Krause