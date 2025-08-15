Mladá herečka Ema Klangová Businská už ve 22 letech zanechala v televizi výraznou stopu. Kromě herectví se zajímá i o sport.
Ema Klangová Businská, známá především díky své roli Sáry Mandousové v populárním seriálu Ulice, patří k nejzajímavějším talentům české herecké scény. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli nejen jejího hereckého umění, ale také neobvyklé kombinace jejích vášní. Ve svých pouhých 22 letech zvládla vystoupit z řady, a to nejen díky televizním rolím, ale také díky sportovnímu nadání.
Herecká kariéra a osobní život
Ema začala svou hereckou dráhu jako Sára Mandousová v Ulici, kde si získala srdce diváků svým přirozeným hereckým projevem a charismatem. Následovala role Kristýny Lhotské v seriálu Zlatá labuť. I přes stoupající popularitu zůstává Eva velmi skromná. Zaujalo nás také, že i když se vdala už ve svých 21 letech, identitu manžela úspěšně tají, každopádně herec to není. „Já bych asi muže z oboru nechtěla. Já už jsem tak dost citově založená a řeším emoce, ještě aby je řešil můj manžel, to by nešlo. On stojí pevně nohama na zemi, občas taky vzlétne, ale brzy zase přistane,“ řekla v rozhovoru pro IDnes.
Svatební foto na Instagramu doplnila dojemným vzkazem. Přestože zamilovaný pár žije společně, jejich soukromí je pro ně zásadní a Ema odmítá, aby manžel patřil do hereckého světa. Svatba, která proběhla v srpnu 2024, byla tradičním obřadem v kostele, což překvapilo i hereččinu rodinu. Po obřadu si novomanželé užili svatební cestu na exotické Srí Lance, kde prý načerpali síly a inspiraci do dalších životních kapitol.
Mezi herectvím a sportem
Ema se nevěnovala jen herectví, ale i vrcholovému veslování. Měla i olympijské ambice. Sportovní talent zdědila po otci, který sám byl olympionikem. Nakonec však musela udělat těžké rozhodnutí. Skloubit náročné studium na konzervatoři, herecké angažmá a sportovní tréninky zkrátka nešlo. Zvítězilo herectví a zpěv, což potvrdil i její primární obor na škole. Sama pro iDnes dokonce přiznala: „Z hraní jsem dostala na konci ročníku dvojku, což pro mě byla docela rána.“
Momentálně pokračuje v seriálu Ulice a diváci ji mohou vidět i v krimisérii Případ tanečnice. Tato role pro ni znamená nové výzvy, protože kombinuje herectví s tancem, což je pro ni náročné. „Včera jsme točili scény, kde se kombinovalo herectví a tanec, a musím se přiznat, že to pro mě bylo velmi obtížné,“ svěřila se. Její myšlenky jsou často rozlítané a soustředit se na pohyb a zároveň ztvárnit emoce vyžaduje velkou dávku energie.
Unikátní koníčky herečky
Kromě herectví a sportu má Ema i další, méně známé koníčky. Mezi její záliby patří malování a příroda. V ní nachází klid po hektických dnech. Své obrazy vystavovala i v menších galeriích, což ukazuje její všestranný talent. Jak se svěřila pro CityTalks, v hlavě jí pořád jedou nejrůznější myšlenky, a tak dokud bydlela v Praze, snažila se relaxovat u věcí jako pečení nebo háčkování, které ji nutily zpomalit.
Ještě před svatbou se přestěhovala k partnerovi na venkov za Prahou a tam je pro ni odpočinek jednodušší. Je to tedy odpočinek aktivní – našla zálibu v pečování o zahradu, takže třeba poseká trávu nebo se stará o květinové záhony.
