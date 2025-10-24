|

Vendula Pizingerová se vyfotila ve žvahé košilce a nakonec i bez ní. V 53 letech má stále hromadu elánu

Fotografie Venduly Pizingerové
Fotografie: Nextfoto, Vendula Pizingerová na křtu alba Láska
 Jiří Vaněk |  24. 10. 2025 |  Celebrity
Délka čtení: 3 min

Vendula Pizingerová se nechala zvěčnit na svých sociálních sítích jen v noční košilce, o které později usoudila, že i ta je zbytečná.

Naší redakci Osobnosti.cz neuniklo, že Vendula Pizingerová se toho opravdu nebojí. Také nemá důvod. I tři roky po padesátce vypadá jako bohyně. Její tělo by jí mohly závidět i ženy o desítky let mladší a chuť do života a zdravé sebevědomí taktéž. Tentokrát se na svých sociálních sítích ukázala v odvážné noční košilce. Nakonec i tu odhodila.

Její energii by jí mohli mnozí závidět

Vendula Pizingerová je žena, která skutečně miluje život. Jde to poznat na každém rozhovoru s ní. Je dobře známo, že vás málokdy pustí ke slovu, vždy má co říct a její smích je téměř nakažlivý, ale to všechno jen dotváří její mladistvý vzhled, který si už roky udržuje. Přispívá k tomu i její rodina, malý synek a o pár let mladší manžel, kteří ji nenechají vydechnout. Díky tomu, že na sebe umí být i přísná, nemusí se stydět občas kus ze svého těla odhalit. A že to tentokrát vzala skutečně ve velkém.

Nejen pánům se zatajil dech

Tentokrát se Vendula předvedla na svém Instagramu jen v lehké noční košilce u hořícího krbu, kde ponechala svým sledujícím prostor pro fantazii. Dokonalé tělo, dlouhé nohy a blond hříva na chlupaté podložce v sexy pyžamku, tak se ukázala prezidentka nadačního fondu Kapka naděje. Na snímcích je jasně vidět, že stud tuto ženu skutečně nijak neovládá. Srší z ní energie a její upřímný smích, jako kdybyste z fotografií mohli slyšet.

Když už si myslíte, že série snímků nemůže být žhavější, prolistujete se až na ten poslední, kde se Vendula odvázala ještě více. Stojí totiž před krbem zcela nahá a košilku, kterou měla předtím na sobě, drží jen v ruce. Fanoušci jsou v šoku, pochvalnými komentáři se to začalo u příspěvku jen hemžit a všichni by chtěli znát tajemství jejího mládí.

Zdroj: Autorský text, Instagram Venduly Pizingerové

