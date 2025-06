Vladimír Polívka je už pár let ve vztahu s krásnou Magdou. Je starší a všichni říkají, že je podobná jeho mamince Chantal Poullain.

Herce Vladimíra Polívku nyní můžete vidět nově na televizních obrazovkách v seriálu Jedna rodina, kde ztvárňuje postavu Matyáše, charismatického muže, jehož kouzlu neodolá herečka Tereza Kostková. Na Osobnosti.cz nás ale zajímalo, s kým žije mladý herec v reálném životě.

Fešák českého showbyznysu

Vladimír Polívka bezpochyby patří k jedněm z největších fešáků české umělecké scény. Přirozeně se tak velmi řeší jeho osobní život, s kým žije, zdali je ženatý, co děti a tak podobně. Přestože v mnoha svých rolích působí jako notorický sukničkář plný sebevědomí, realita je úplně jiná. Je to beznadějný romantik, který lásku našel u krásné Magdy.

Seznámili se v pivnici, kde jeho vyvolená pracovala jako šenkýřka. „Byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo a u toho se usmívala,“ uvedl pro iDNES na adresu své přítelkyně Polívka. A nyní jsou spolu už 4 roky. Společně se objevovali na různých společenských akcích, ale herec nikdy o svém soukromí příliš nemluvil a lásku nijak nepotvrdil.

Magda je o něco starší než Polívka, ale to dle jeho slov vůbec ničemu nevadí. Mnozí ji podobou přirovnávají k jeho mamince Chantal Poullain. Herec si ale žádné podoby nevšiml. „Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky. Hodně lidí říká, že jsou si s maminkou podobné, což odmítám,“ nechal se slyšet herec v Show Jana Krause.

Už jednou se měl ženit

Herec by se nyní už rád usadil a měl děti. Jedno manželství u něj dokonce bylo na spadnutí, byl zasnoubený s modelkou a herečkou Karolínou Krézlovou, účastnicí reality show Survivor 2023. Tehdy se probojovala až do finále jako jediná žena. S Polívkou však randila ještě před svou účastí v soutěži. Došlo dokonce i na zásnuby, ale vztah se v roce 2017 rozpadl. Zřejmě to byl bouřlivý rozchod, Krézlová mluvila i o fackách, které herci uštědřila. Proč? V tom už nikdo z nich konkrétní nebyl.

