Dominika Branišová zaujala v Karlových Varech vysokým rozparkem. Zdálo se, že pod bílým modelem nemá vůbec nic.

Do Karlových Varů na 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu zavítala i hokejová legenda Jaromír Jágr se svou přítelkyní Dominikou Branišovou. Ta svým bílým modelem vyvolala skutečný poprask, čehož jsme si na Osobnosti.cz také všimli. Musela si hlídat každý krok, protože její vysoký rozparek by při jednom špatném pohybu ukázal více, než by si modelka a moderátorka možná přála.

Za dva dny hned několik večírků

Dominika s Jaromírem dorazili do Karlových Varů pouze na dva dny. Ale i během tak krátké doby stihli hned několik večírků. Takové společenské příležitosti si také žádají vhodné outfity. Dominika oblékla bílý model od návrhářky Zuzany Lešák Černé, pro niž kolikrát předváděla na přehlídkovém mole. I tentokrát se zúčastnila její přehlídky, ale nyní už pouze jako host. „Byla to taková rychlá návštěva, hlavně kvůli Zuzanině přehlídce. Ale předvádět už bych nechtěla, i když mě Zuzka přemlouvala. Raději jsem mezi hosty. Moc přehlídky nemám ráda, vždycky jsem byla hrozně nervózní,“ svěřila se Dominika pro Super.

Modely návrhářky Zuzany Lešák Černé jsou známé především svou rafinovaností. Často se zdá, že ženy, které vynesou její šaty, jsou velmi odhalené, ale opak je pravdou. Důkazem toho je i model, který si zvolila právě Dominika. Bílé šaty působily, že pod nimi modelka nemůže mít vůbec nic, ale Dominika uvedla věci na pravou míru. „To, co má být zakryto, je v horní partii přelepeno a ani dole nejsem naostro,“ přiznala tak, že kalhotky si na sebe neopomněla vzít.

Fashion Bosse však nezaujaly

Přestože jsou šaty nádherné, neušly kritice známého stylisty českých hvězd Filipa Vaňka. V jeho internetovém pořadu Fashion Boss s Gabrielou Wolfovou hodnotí výběr oblečení našich známých osobností. Filip Vaněk je znám svou upřímností, kterou se nezdráhá ukázat ani v tomto pořadu. Jeho cílem je však vzdělávat diváky pořadu v módě a na našich celebritách prezentuje, jak se to má či nemá dělat.

Bílý model Dominiky Branišově jako takový sice nezkritizoval, ale nelíbil se mu výběr šatů pro tuto příležitost. Podle něho je u bílých šatů největším problémem to, aby nepůsobily jako svatební, pokud je chcete vynést na party nebo ples či jinou společenskou událost. Což se podle jeho názoru Dominice nepovedlo. Vzhledem k tomu, že mají i dlouhou vlečku, působí skutečně jako šaty vhodné pouze pro nevěstu. Ale kdo ví, možná tím Dominika a Jaromír chtěli dát najevo, že někdy v budoucnu budou bít svatební zvony.

