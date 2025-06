Iva Kubelková je česká miss, herečka, moderátorka, zpěvačka… Její profesní záběr je zkrátka velice široký. A jejím domovem je luxusní vilka v severních Čechách.

Jako moderátorka působí Iva Kubelková na TV Prima, kde v minulosti prováděla pořadem Jak se staví sen či TopStar magazín a dnes moderuje Showtime. Občasně jsme ji mohli vidět i v některých našich seriálech: byly to Velmi křehké vztahy a Cesty domů. Ale to není z hereckého ranku všechno. Iva Kubelková se ocitla i na divadelních prknech v hrách Dívčí válka a Noc s modelkou. A navíc jsme ji viděli úchvatně tančit v předposledním ročníku StarDance. Nás na Osobnosti.cz ale kromě její kariéry zajímalo i její bydlení.

Ivě byl nadělen všestranný talent

Jestli si myslíte, že vystupování před kamerou je z její umělecké tvorby všechno, tak to se mýlíte. V roce 2020 vydala hudební album Jak moc mě znáš, na kterém s ní spolupracoval Michal Pavlíček. Navíc dvakrát účinkovala v pěveckém pořadu Tvoje tvář má známý hlas a soutěž v obou případech vyhrála. Iva Kubelková byla 1. vicemiss ČR v roce 1996. Stále pracuje jako modelka a je dlouholetou tváří značky Astratex. S tou spolupracuje na kampaních plavek a spodního prádla.

Iva Kubelková vlastní v Praze kadeřnický salon a věnuje se výtvarnému umění. Tak široký záběr činností jste u této ženy nejspíš nečekali. Kromě toho má Iva také rodinu – partnera a s ním dvě dcery, Natálii a Karolínu. To všechno dokáže skloubit dohromady: práci, rodinu, osobní rozvoj.

Jak Iva Kubelková bydlí

Před lety si s partnerem pořídili luxusní vilu u Litoměřic a zpátky do Prahy už se stěhovat nemíní. Za prací do hlavního města prostě dojíždí. Bydlení v okresním městě rodině vyhovuje. A dům vlastně vybrali podle jednoduchého plánu – aby to měli do práce stejně daleko. Partner Georg tehdy ještě podnikal v Německu, Iva jezdila do Prahy. Tak byly Litoměřice skvělým kompromisem a staly se jejich novým domovem. Při zařizování domu se tato rodina, která žije celá léta v poklidu, bez bulvárních titulků, na všem shodla.

Iva Kubelková přiznala, že je detailistka a má ráda kvalitu. Interiér jejího domova je tak moderní a vkusně zařízen. Na ahradě nechybí bazén, u kterého ráda relaxuje. Iva je také poměrně zručná – vůbec se nebojí vzít sama do ruky jakékoliv nářadí a pustit se do renovace nebo malování. A dokonce chovají i slepice. V rozhovoru pro Super se tedy Kubelková svěřila, že jde spíš o takový slepičí hospic, protože maso nejedí, a tak slepičky nechávají dožit, i když už moc vajíček nenesou.

Nejvíc si dům Iva užila v době covidové pandemie. Postarala se o novou dlažbu na balkoně, místnosti nově vymalovala a na zahradě byly založeny nové záhony. „Mnoho věcí si rádi uděláme sami, ale když jde o něco náročnějšího, tak pochopitelně sháním odborníka, což je tedy v dnešní době trochu problém. Najít dobrého řemeslníka, který má čas a není předražený, je výkon,“ vysvětlovala v rozhovoru pro magazín Bydlení.

Zdroje: Autorský text, Bydlení, Super, Wikipedie