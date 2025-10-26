Vladimír Polívka zdědil dům po rodičích a jelikož mu na něm dost záleží, rozhodl se, že ho dá takzvaně dopucu.
Zdá se, že Vladimír Polívka má v poslední době práce nad hlavu – a to nejen co se týká natáčení, ale také zvelebování svého bydlení. Na Moravě má momentálně rodinný dům, který zdědil po svých rodičích. Ten je však starší a potřeboval by značné úpravy, před kterými však herec rozhodně neutíká. Ba naopak – nedávno zrekonstruoval kuchyň a dokonce si pořídil vinotéku.
Jak bydlí Vladimír Polívka
Mnozí lidé mají ke svému domovu z dětství velmi silný vztah a herec Vladimír Polívka je bezpochyby jedním z nich. Právě v domě na Moravě, který zdědil po svých rodičích, většinu dětství vyrůstal. Má k němu tedy pochopitelně velmi silnou citovou vazbu a i když věděl, že vyžaduje velké investice, rozhodl se, že stavbu nenechá chátrat. „K tomu místu mám velký vztah. Vyrůstal jsem tam, je to moje dědictví. Já se před lety rozhodl, že ten dům nenechám chátrat a že se o něj postarám. A daří se,“ popsal v příspěvku na svém instagramovém profilu.
Právě na Instagramu totiž nedávno sdílel fotografie z dlouho plánované rekonstrukce kuchyně. Tu si kompletně celou navrhl sám, a to tak, aby odpovídala jeho představám a mohli se v ní scházet lidé a společně v ní trávit čas. Například u dobrého vína, jelikož součástí rekonstrukce byla i zabudovaná vinotéka. U té se i herec rovnou vyfotil, a to dokonce se sklenkou červeného v ruce.
„U nás v kuchyni se lidi setkávají, povídají, klebetí, řeší se, jak a co bude chutnat, co se bude jíst. Proto jsem si přál, aby byla elegantní, chytrá, funkční, ale i krásná. Pracovat a vařit je pro mě i pro všechny v domě radost,“ popsal herec ve svém příspěvku.
U skleničky poznal i svou přítelkyni
Vladimír Polívka si rád vychutná sklenku dobrého vína a také i piva. Zvlášť pokud jsou po jeho boku přátelé a známí. Právě u skleničky, tentokrát piva, poznal svou nynější přítelkyni Magdu. „Byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici, což mi přijde obrovsky romantické,“ prozradil pro iDnes. Líbilo se mu, jak se o něj a jeho přátele starala, a brzy zjistil, že si velmi rozumí.
Mezi ním a jeho starší přítelkyní Magdou je věkový rozdíl, ale jak sám naznačil, nijak ho to netrápí. „Je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku, a jsem šťastný a užívám si to. Ona doufám taky,“ prozradil herec s tím, že někteří Magdu dokonce přirovnávají k jeho mamince Chantal.