Zatímco jiní mladí teprve hledají cestu, Jakub Mareš už ji našel. Studuje prestižní univerzitu na Floridě a zároveň reprezentuje ve vodním lyžování.

Loučení na pražském letišti nebylo pro Leoše Mareše žádnou formalitou. Když jeho syn Jakub odlétal za studiem na Florida Southern College, měl v očích slzy. Nebylo to jen dojetí otce, který vypouští svého prvorozeného do světa, ale i hrdost. V redakci Osobnosti.cz jsme se více zaměřili na Jakubův pobyt v USA.

Začalo to slzami na letišti

„Historická chvíle – poprvé na koleji v pokoji. Až se jednou budeme koukat na tohle video, tak už to tady budeš mít víc zařízené,“ komentoval Mareš do videa na sociálních sítích, když doprovázel syna do studentského kampusu. Jakub si vybral Floridu hlavně kvůli vodnímu lyžování, kterému se věnuje na vrcholové úrovni. Jeho americká univerzita patří mezi ty, které podporují sportovní talenty, a právě zde dostal možnost se dále rozvíjet pod vedením špičkových trenérů.

Když však Jakub začal v Americe studovat, udeřil v oblasti hurikán. Kampus byl evakuován, studenti rozptýleni. Jakub se naštěstí schoval k trenérovi, u kterého našel dočasný domov. Pro Leoše a celou rodinu to bylo těžké. Jakub je informoval o tornádu a pak se na několik hodin odmlčel. Nakonec se ukázalo, že situaci přežil bez úhony. Prostě jen zapomněl na mobil, jelikož hrál deskové hry.

Luxusní vzdělání? Ano, ale s pokorou

Florida Southern College je soukromá univerzita s výukou na světové úrovni – a také s odpovídajícími náklady. Roční školné se podle informací na oficiálních stránkách pohybuje kolem jednoho milionu korun, ubytování a stravování pak vyjde na dalších víc než 300 tisíc korun. Jakubova cesta k elitnímu vzdělání však nezačala až za oceánem.

Už dříve studoval prestižní Park Lane International School v Praze, kde výuka probíhá výhradně v angličtině. Rodiče tam často posílají děti z diplomatických a podnikatelských kruhů, školné dosahuje půl milionu ročně. I přesto se z Jakuba nestal zhýčkaný synek celebrity. Naopak. Podle lidí z okolí je pracovitý, cílevědomý a zodpovědný. Není náhodou, že si buduje vlastní cestu a nečeká, že mu kariéra spadne do klína.

Marešova rodina

Leoš Mareš má Jakuba z prvního manželství s Monikou Poslušnou, stejně jako o čtyři roky mladšího Matěje. Jeho nynější manželka Monika Marešová (dříve Koblížková) se stala maminkou jeho dcery Alex. Při odletu na Floridu tak byla na letišti celá rodina. Z jejich společného loučení bylo vidět, že navzdory rozchodům tvoří tým. „Stále si myslím, že se Kuba vrátí, že odjel jenom někam na dovolenou,“ napsala Monika Poslušná dojemně na Instagram. I když odloučení bolelo, rodiče vědí, že Jakubovi dali to nejlepší – zázemí, podporu i víru sám v sebe.

Ačkoli je dnes Leoš Mareš jedním z nejúspěšnějších moderátorů v Česku, má za sebou mnoho škobrtnutí. V minulosti čelil několika mediálním kauzám – například potyčkám s novináři, aférám s milenkami nebo často zmiňovaným vztahovým kotrmelcům. Sám však říká, že ho otcovství výrazně změnilo. Už dávno není tím „zlobivým playboyem z televize“, ale mužem, který dává přednost rodině před večírky.

Talentovaný, skromný a ambiciózní

Zatímco Leoš Mareš vyhrává televizní ankety a sbírá obdiv jako showman, jeho syn může časem vyniknout v úplně jiném světě. Ve sportu, byznysu nebo možná i jako reprezentant Česka v zahraničí. Ať už bude jeho cesta jakákoli, začíná na pevných základech. Díky rodinné podpoře, ale hlavně díky tomu, že ví, co chce.

