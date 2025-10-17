Kdo z příznivců seriálu Ulice by si nepamatoval intrikánského Roberta Bláhu? Bravurně ho ztvárnil herec pocházející z Černé Hory, Vuk Čelebić.
Fanoušci seriálu Ulice si jistě pamatují postavu Roberta Bláhy, elegantního, na první dojem velmi pohledného a sympatického mladíka, který se však postupem času vyvine v jednu z nejvíce nenáviděných postav celého seriálu, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Jeho představitelem byl Vuk Čelebić, herec s kořeny z Černé hory, po kterém se později slehla zem. Nedávno se však objevil v seriálu Vraždy v kraji.
Dětství strávil v Černé Hoře
Vuk Čelebić strávil dětství v Černé Hoře, odkud pochází jeho tatínek Gojko Čelebić. Ten se však vydal do Prahy kvůli studiím, konkrétně na DAMU, kde se seznámil s Vukovou maminkou. Malý Vuk byl v bříšku už v době, kdy jeho tatínek dokončoval studia. Rodina tedy zůstala ještě nějakou dobu v Česku, ale následně se přestěhovala do Černé Hory, kde Gojko získal post ministra kultury. „Naši chtěli, aby byla rodina pohromadě, proto jsme šli za ním,“ vysvětluje herec pro Novinky.
Vuk může být na svého tatínka náležitě pyšný, není divu, že se profesně vydal stejným směrem jako on. Gojko se totiž v Černé Hoře zasadil o mnoho důležitých změn na poli kultury. Režíroval divadelní hry, publikoval romány, povídky a poezii a jako ministr nechal postavit nové národní divadlo, protože původní postihl zničující požár.
Kariéra Vuka Čelebiće
Vuk tak vyrůstal v rodině, pro kterou byla kultura nesmírně důležitá. Je tedy přirozené, že se po vzoru otce rozhodl pro studium na DAMU. Jeho otec by mohl být polichocen, že se syn chce vydat v jeho šlépějích, ale také moc dobře ví, jaká je to řehole. Varoval ho, že to nebude jednoduché, ale Vuk si trval na svém.
Studium ho dovedlo zpátky do Česka, což bylo skvělé nejen pro jeho kariéru, ale i osobní život. Seznámil se totiž s klavíristkou Bárou Císařovskou. Své soukromí si sice bedlivě střeží, nicméně je známo, že společně vychovají dcery Ester Clare a Isabellu Ariu. Přestože Vuk díky své rodině také oplývá značnou jazykovou vybaveností, s otcem mluví srbsky, s maminkou česky a s bratrem španělsky, jeho dcery mluví pouze česky, což ho trochu mrzí, jak sám přiznal. Naživo můžete Vuka vidět v Divadle Bez zábradlí, v Západočeském divadle v Chebu nebo Městském divadle Mladá Boleslav.
