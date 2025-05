Miliony lidí sledovaly v přímém přenosu nedávný pohřeb papeže Františka. Americký prezident mezi smutečními hosty vynikal. A pěkně to od lidí schytal na sociálních sítích.

Pohřeb papeže Františka, který se konal 26. dubna 2025 na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, přilákal stovky tisíc věřících a desítky světových lídrů. Nechyběl mezi nimi ani americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií. Výběr jeho smutečního obleku, pro který nezvolil tradiční černou barvu, se stal na sociálních sítích ihned terčem kritiky. A na Osobnosti.cz musíme konstatovat, že nešlo o jediné faux pas.

Americký prezident Donald Trump si při pohřbu papeže Františka s dress codem příliš hlavu nelámal. Jeho modrý oblek s modrou lesklou kravatou tak v záplavě černé smuteční barvy nešlo přehlédnout. Jak popsal deník The Daily Guardian, mnozí jeho volbu považovali za ostudnou a neuctivou pro tak slavnostní a smuteční událost. S tím se ztotožňovali i lidé na sociálních sítích.

„Ubohý chlap toužící po pozornosti. Hluboko uvnitř je jen zahořklý, že se mu nedostalo zvláštního zacházení, které si podle svých představ zasloužil,“ zněl třeba jeden z kritických komentářů. Někteří lidé se však Trumpa zastali a poukázali na to, že modrá barva je spojovaná s Pannou Marií a je symbolem naděje. Nutno podotknout, že modré obleky zvolila i řada dalších účastníků, většina z nich však, na rozdíl od Trumpa, měla tmavší odstín této barvy.

V obleku stejné barvy se na pohřbu objevil také princ William. I na toho se snesla vlna kritiky. Jak však upozornil deník IAELimited, jejich výběr barvy je možné obhájit tím, že se ani jeden z nich nehlásí ke katolické víře. Pro lidi jiných vyznání tak nošení černé smuteční barvy nemusí být striktním požadavkem, i když se obecně považuje za vhodné.

Dude really wore a blue suit, not even black or navy at least, but blue. Totally embarrassing and disrespectful. pic.twitter.com/01i1OsYkLf