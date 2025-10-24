Hvězda nadčasového snímku Cesta do pravěku vydělala v Americe miliony, o které ji připravila „tasmánská princezna“. Stud herec Vladimír Bejval utápěl v alkoholu.
Film Cesta do pravěku je kultovním snímkem české kinematografie. Natočen byl v roce 1955, ale díky své nadčasovosti uchvátil mnoho generací, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo. V mladých hrdinech se zhlédla spousta chlapců. Dobrodružství, které skupina kamarádů prožívá, je snem každého milovníka podobných příběhů. Škoda, že nejmladšího a nejroztomilejšího z nich v dospělosti potkal krutý osud.
Natáčení bylo jedno velké dobrodružství
I když se jednalo o smyšlený příběh, už samotné natáčení takového filmu bylo pro chlapce velkým dobrodružstvím. „Karbonský prales jsme natáčeli v hostivařských ateliérech, močály kdesi na Třeboňsku, sjíždění řeky na Váhu a zkamenělinu trilobita jsem našel na březích Baltu. Připadali jsme si jako na nějakém vandru, naprosto přirozeně. Ten pravěk nás úplně pohltil,“ vzpomínal kdysi jeden z hlavních protagonistů, představitel malého Jirky, herec Vladimír Bejval v rozhovoru pro iDNES.
Bejval se věnoval herectví už od svých 6 let, v první polovině 50. let byl hojně obsazovanou dětskou hvězdou. Objevil se například v pohádce Pyšná princezna, Malém partyzánovi nebo Divotvorném klobouku. Film Cesta do pravěku mu přinesl největší úspěch. Škoda, že ho nedokázal lépe zúročit.
Emigroval do USA
Zlom pro Bejvala přišel v roce 1968. Na základě okupace vojsky Varšavské smlouvy se herec rozhodl i s rodinou emigrovat do USA. Tehdejší herecký úspěch v danou chvíli nic neznamenal. Začínal úplně od nuly, nikdo jej v Americe neznal. S manželkou a dcerou se usadil v New Jersey, kde 9 let pracoval jako nástrojář, později kvůli zdravotnímu stavu dcery rodina přesídlila do Kalifornie.
Od té doby vystřídal celou řadu profesí. Pracoval s koňmi, působil ve westernové show, pracoval jako bezpečnostní agent, bodyguard pro podnikatele a také lovec odměn. Dotáhl to tak daleko, že nakonec vlastnil statek, obchodoval s masem a vydělával miliony dolarů. Dostal se mezi kalifornskou smetánku. Jenže pohádkový život si užíval jen chvíli.
Podle slov Jiřího Krampola se Bejval seznámil se ženou, kterou přezdíval „tasmánská princezna“. Nakonec se s ní oženil a bůhví proč, veškerý svůj majetek na ni přepsal. Když byli jednoho večera v kasinu Golden Nugget, které nemá limit sázek, jeho manželka za jednu jedinou noc prohrála veškeré jejich jmění. Na základě toho se Bejval rozhodl vrátit zpět do Čech. Opět bez koruny. Nerad o tom mluvil, styděl se za to, jak nakonec dopadl. Svůj stud bohužel začal utápět v alkoholu. Zemřel 19. září 2011 ve věku pouhých 68 let. Je škoda, že v sobě nenašel stejnou odvahu jako jeho filmový Jirka.
