Charismatický herec, známý jako „doktor od jezera hrochů“, odešel ze života v pouhých 47 letech, ale zato obklopený rodinou.
Jaroslav Šmíd byl mužem mnoha talentů. Měl jemný pohled a upřímný úsměv, čímž si získal diváky nejen v televizních reklamách a zábavných pořadech, ale hlavně ve filmovém hitu Doktor od jezera hrochů. Přestože jeho životní cesta byla krátká, zanechal za sebou nesmazatelnou stopu jak na plátně, tak v srdci blízkých. A právě na jeho životní příběh jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.
Cesta herce, který nezapomněl na lidskost
Narodil se v Třebíči a už od mládí bylo jasné, že herectví mu bude osudové. Po absolvování konzervatoře se rozhodl rozšířit své vzdělání na DAMU, kde získal pevný základ pro své další kroky. Divadelní kariéru začal v Ústí nad Labem, později se stal výraznou postavou Švandova divadla v Praze. Přestože byl jeho herecký rejstřík široký, nejvíce si jej diváci pamatují jako doktora Čeňka Dobeše z filmové komedie Doktor od jezera hrochů, kterou natočil režisér Zdeněk Troška.
Natáčení v exotické Keni, kde se film odehrával, považoval Jaroslav za jeden z největších zážitků svého života. „Zážitek z tý Keni byl krásný a pak samozřejmě se setkáte s tou realitou, kde teda opravdu zjistíte a uvědomíte si ty rozdíly, které tady jsou. Na druhou stranu si uvědomíte, že ti Keňané jsou šťastní lidé, přestože vlastně mají z našeho pohledu nic,“ popisoval pro Český rozhlas. Kromě této role se objevil také v pohádce O zapomnětlivém černokněžníkovi, kde znovu ukázal svůj přirozený talent a přístup k práci, který byl vždy upřímný a od srdce.
Šmídův otevřený život
V době, kdy bylo v české společnosti o homosexualitě stále těžké mluvit, se Jaroslav Šmíd sám veřejně přiznal, že jsou mu bližší muži. Krok to byl odvážný, ale i osvobozující. „Bylo mi 21 let a bylo to v roce 1991, kdy slovo ‚homosexualita‘ znělo jako prašivina (svrab) a ten jsem ostatně o pár let později také měl,“ vzpomínal Šmíd pro web NaKluky. Nikdy to neskrýval a často se svěřoval blízkým, mezi něž patřila i herečka Míša Kuklová.
Jeho přístup k životu byl vždy upřímný a otevřený, což se odráželo i v jeho práci, kterou nade vše miloval, a vztazích s lidmi. Byl známý jako člověk, který nikdy nikoho nepomlouval, neměl potřebu druhé jakkoli shazovat, byla s ním legrace a ke všem kolem sebe byl laskavý.
Boj s nemocí a vzpomínky blízkých
Přátelé říkali, že když Šmíd onemocněl, míval často tendenci nemoc přecházet a co nejrychleji se vracet na scénu. Taková zátěž však tělu nesvědčila. V listopadu 2017 herec nečekaně zemřel ve věku pouhých 47 let. Jeho rodina po čase odhalila skutečnou příčinu smrti, která předtím vyvolávala spekulace. Sestra Jaroslava Šmída pro Týdeník Sedmička uvedla: „Jaroušek bohužel zemřel na nejagresivnější formu nádorového onkologického onemocnění plic, se kterým už bohužel nešlo nic dělat, a to vše bylo zkombinované se silným zápalem plic.“
Herec o své nemoci věděl a tušil, že jeho cesta bude krátká. Do posledních chvil ho provázela rodina, která držela jeho ruku a poskytovala mu podporu. Jeho sestra na něj vzpomíná jako na člověka plného radosti a laskavosti: „On lidi miloval a oni milovali jeho. Prožil poměrně krátký, ale zato krásný život. Byl veselý, stále se usmíval, nikoho nepomlouval, neintrikařil a dělal skvěle svou práci. Byl to ten nejbáječnější člověk a brácha na světě.“
