Miroslav Táborský svou manželku příliš neukazuje, přitom je z branže. Milují se i po 30 letech manželství.

Miroslav Táborský je jedním z herců, kteří si své soukromí střeží a odlišují svůj pracovní život od toho osobního. Proto je také jeho manželka spíše taková paní Columbová, o které se toho mnoho neví. Na Osobnosti.cz však připomínáme, že jsou manželi, kteří skutečně dostáli slibu „v nemoci i ve zdraví“.

Pro bulvár není příliš atraktivní

Herec Miroslav Táborský rozhodně není žhavým soustem pro bulvár. Dělá si v klidu svoji práci, v soukromí se ho žádné skandály netýkají a žije si tak poklidným životem po boku své drahé manželky Kateřiny Táborské. Možná i díky tomu je ve své kariéře tak úspěšný, i když to zpočátku vypadalo, že se hercem nikdy nestane.

Na vysněnou DAMU se totiž musel hlásit hned několikrát, než byl přijat. Mezitím stačil vystudovat základy fyziky a základy techniky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Přestože je velmi těžké si dnes svět filmu a divadla představit bez něj, jde z něj takový klid, respekt a úcta, že by z něj byl i skvělý učitel. Nicméně by to byla velká škoda. Filmy jako třetí díl Bobule, Na střeše, Toman, Dvojníci, Bezva ženská na krku, Lída Baarová nebo Jak básníci čekají na zázrak či Lajka by bez něj nebyly tím, čím jsou.

Milují se i po 30 letech

V roce 2023 se svou manželkou Kateřinou oslavil krásných 30 let od svatby a při pohledu na dvojici je zřejmé, že se milují stejně jako na začátku. Možná ještě více. „Měl jsem prostě štěstí. Vážím si toho a beru to jako dar,“ rozplýval se herec nad svým manželstvím. Oba věří tomu, že si byli vzájemně souzeni. Společně vychovávají dva syny, Dominika a Radovana.

Foto: Nextfoto, Miroslav Táborský s manželkou na premiéře filmu F1: The movie

Mají spoustu společných zájmů i vlastností. Oba milují hory, dovolenou u moře ani jeden z nich příliš nemusí. Žádný z nich neumí věci plánovat, takže se sešli v manželství dva lidé, kteří většinou žijí v chaosu, protože řeší věci na poslední chvíli. Oba se pohybují v umělecké branži. Kateřina se totiž věnuje loutkoherectví pro děti. Ona i její manžel jsou členy spolku ANIMA CANDIDA, skupiny, která přináší nejmenším dětem možnost skrze divadlo objevovat svět.

Zvládli těžké životní období

Přestože je jejich manželství idylické, neprožívali vždy lehké chvíle. Asi před 10 lety do jejich života vstoupila nemoc. Herci byla diagnostikována rakovina tlustého střeva. Náhoda tomu chtěla, že byla Táborskému nalezena včas. Herec podstoupil kompletní prohlídku u lékaře poté, co na střelnici málem ohluchl. Při té se odhalila zákeřná nemoc. Následně se šla vyšetřit celá rodina i někteří herečtí kolegové. Každopádně mu pomohla operace.

