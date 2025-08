Není nic horšího než obavy o život svého dítěte. Ivanka Devátá o tom ví své, její problémový syn přišel o všechno a musel se k ní nastěhovat.

Herečka Ivanka Devátá zanedlouho oslaví jubilejních 90 let, přesto bydlí se svým synem Adamem, kterého má se svým zesnulým manželem, hercem Josefem Vinklářem. Nutno podotknout, že ne příliš dobrovolně. Adam se nedávno nastěhoval ke své mamince na prahu její devadesátky zpátky, protože neměl kde složit hlavu. Jak jsme si v naší redakci Osobnosti.cz všimli, herečka z toho nemá úplně radost.

Přišla o samotu a klid

Lidé v pokročilém věku nechtějí žít osamělý život, jenže to neznamená, že by neměli rádi samotu. Někteří si už zvykli na svůj klid, děti jim odrostly, mají své vlastní životy, rodiny a domácnosti a oni si tak mohou užívat určitého druhu svobody. Donedávna to tak bylo i u herečky Ivanky Deváté, než se k ní nastěhoval její syn Adam, jehož má společně s hercem Josefem Vinklářem. Není to však kvůli tomu, že by mu tolik chyběl život ve společné domácnosti s maminkou. Důvodem je, že neměl kam jinam jít. Přišel o všechno.

Život se mu obrátil vzhůru nohama

Adam Vinklář je živoucím příkladem toho, že se vám může život otočit vzhůru nohama během pár chvil. Ještě nedávno totiž žil spokojeným životem se svou partnerkou, s níž má dvě zdravé děti. Jenže se zakoukal do jiné. Rodinu opustil, matce svých dětí přenechal byt a nastěhoval se k jiné ženě. Zanedlouho však zjistil, že to není to pravé, navíc se v nové domácnosti cítil spíše jako na návštěvě než doma. Nový vztah tedy brzy skončil rozchodem a Adamovi nezbývalo nic jiného, než požádat o pomoc svou maminku.

To ovšem není jediný Adamův přešlap. Horší byla závislost na alkoholu a gamblerství. Jeho démony popsala Ivanka Devátá ve své knize s příhodným názvem Můj příšerný syn. „Za 3 měsíce zhubl 18 kg. Neposílala jsem mu žádné balíčky, ani peníze, měla jsem bohatě předplaceno, ale hlavně jsem chtěla, aby jednou viděl, že se dá žít i bez peněz,“ uvedla ve své publikaci herečka. Naštěstí si sám rychle uvědomil, že jeho životní styl pro něj jednou může být fatální a dobrovolně nastoupil do léčebny v Červeném Dvoře, kde pobýval 3 měsíce.

Přitom jeho slavné příjmení mu mohlo otevřít dveře do světa showbyznysu a také mu usnadnit cestu k herectví, s nímž nějakou chvíli koketoval. Objevil se například v několika epizodních rolích v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Dokonalý svět nebo Velmi křehké vztahy. Adam si však zvolil jinou cestu. Gamblerství ho přivedlo k pití a nová láska zase na ulici. Jeho maminka si tak může o poklidném stáří nechat jen zdát. Nyní se živí jako řidič, rozváží lidem nákupy až domů a sestavuje kuchyně.

Zdroj: Autorský text, iDnes, CNN Prima News, Kniha Ivanky Deváté – Můj příšerný syn