Vivien Babišová by se díky své kráse mohla vydat na dráhu modelky. Jí je ale bližší vzdělání, vstávání v šest ráno a kydání stájí.

Vivien Babišová, dcera Andreje Babiše a Moniky Babišové, letos oslaví krásné 25. narozeniny. Mladá dívka vyrostla v krásnou ženu, o jejíž budoucnosti má veřejnost jasno. Někteří ji vidí jako nástupkyni svého tatínka, jiní jsou přesvědčení, že by se mohla z fleku uplatnit v modelingu. Na Osobnosti.cz musíme říct, že její vzdělání ji předurčuje k první variantě.

Co zdědila po svých rodičích

Vivien je velmi krásná žena, podobně jako její maminka, a vzdělaná stejně jako její tatínek. V roce 2000 se narodila Monice Babišové a Andreji Babišovi, kteří své dceři v roce 2003 ještě pořídili mladšího bratra Frederika. Zároveň mají sourozence ještě dva nevlastní, Andrej Babiš má z předchozího manželství dceru Adrianu a syna Andreje Babiše mladšího.

Jaká budoucnost Vivien čeká

Přestože si Vivien své soukromí velmi střeží, je známo, jakého se jí dostalo vzdělání a v jakých záležitost se angažuje. Spíše než kariérou modelky, kterou jí společnost předurčovala, se zdá, že půjde ve šlépějích svého otce. Vystudovala prestižní Prague British School a přirozeně ji to po absolvování studia táhlo do zahraničí, přilákalo ji Španělsko.

Rodiče Vivien na jejím vzdělání skutečně nešetřili, chtěli, aby se jí dostalo toho nejlepšího. Proto se rozhodli pro Prague British School, kam už jen samotná přihláška stojí 15 000 korun. Školné se pak za jeden studijní rok pohybuje mezi 350 až 750 tisíci korunami, to jen za pouhých 10 měsíců školní docházky. Studenti na této škole tedy patří mezi skutečnou elitu, zpravidla se jedná o potomky bohatých a vlivných rodičů, což Babišovi bezpochyby jsou.

Nenechte se však zmást předsudky. Přestože je krásná, mladá a vystudovala prestižní školu, kde by se mohlo zdát, že studenti proplouvají jen díky penězům svých rodičů a v podstatě je nic smysluplného nezajímá, u Vivien tomu tak není. Chová obrovskou lásku k přírodě a zvířatům. Její otec ji brával na různé zemědělské akce, o víkendech vstávala v šest ráno, aby mohla pomáhat s kydáním stájí a vyváděním koní na pastvinu.

„Dnes vím, že zemědělství není jen „práce na poli“. Je to klíčový obor, který zajišťuje naše základní potřeby, především potraviny. A právě díky lidem, kteří do něj dávají své srdce a energii, máme každý den co jíst. A toho si nesmírně vážím,“ uvedla v rozhovoru pro Deník. Stala se proto patronkou soutěže Mladý zemědělec, jejímž partnerem je právě společnost Agrofert, zakladatelem které je její tatínek Andrej Babiš. Cílem soutěže je zvýšit povědomí mladých lidí, především žáků 7. a 8. tříd základních škol, o zemědělství.

Zdroj: Autorský text, LP-Life, PBISchool, Soutěž Mladý zemědělec, Deník