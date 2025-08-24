Talentovaný herec Oldřich Kaiser celý život bojuje s alkoholem. Ten mu přinesl nejen skandály na veřejnosti, ale také těžké rány v rodině.
Životní dráha legendárního herce Oldřicha Kaisera je plná úspěchů i pádů. Jeho talent mu otevřel cestu na největší česká jeviště a filmová plátna, ale zároveň bojoval s démonem, který ničil nejen jeho práci, ale i rodinný život. V naší redakci Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že Kaisera i jeho dceru Karolínu stihl stejný nešvar, a to závislost na alkoholu, která je oba v určitých obdobích života srazila na kolena.
Láska, smích a temné stránky manželství
Naďa Konvalinková, známá svým optimismem a nezlomnou povahou, se do Oldřicha Kaisera zamilovala na DAMU. Přestože ji přátelé varovali, že to není nejvhodnější partner pro život, v roce 1980 si ho vzala. Jejich vztah byl přesto plný lásky, recese i společných vtipů, ale alkohol v něm bohužel hrál stále čím dál větší roli.
Kaiser nebyl zrovna domácí typ, často vysedával po klubech a jeho závislost na alkoholu postupně sílila. Nezměnilo to ani narození dcery Karolíny. Neomluvené absence na zkouškách, konflikty v divadlech a později i veřejné skandály začaly ohrožovat jeho profesi. Nejvíce však trpěla rodina. Naďa nakonec vztah po letech vzdala, ale společně strávených let nikdy nelitovala.
Písecký trapas, který dohnal Karolínu k slzám
Jedním z největších veřejných skandálů byl incident v roce 2010 v píseckém Divadle Fráni Šrámka. Kaiser tehdy nastoupil na jeviště po několika panácích a vydržel hrát sotva 40 minut. Publikum bylo zmatené, jestli je to součástí role, nebo jde o realitu, dokud představení nepřerušil ředitel centra Radek Havel. V hledišti přitom seděla i jeho dcera Karolína, která se snažila otci pomoci, ale nakonec večer probrečela.
Tento trapas nebyl ojedinělý, ale stal se jakýmsi symbolem Kaiserova pádu. Výpověď z Ungeltu byla poslední kapkou. Herec se musel rozhodnout, jestli bude pít a ničit sám sebe, nebo zkusí léčbu. A i když to nebylo napoprvé, nakonec se mu podařilo najít rovnováhu, v čemž mu pomohla i partnerka Dáša Vokatá.
Alkohol na české scéně
Alkohol se stal „společníkem“ mnoha umělců a bohužel některé stál i život. Příkladem může být zpěvák Petr Muk, jehož předčasná smrt byla spojována s kombinací alkoholu a léků. Podobný osud měl i herec Jiří Hrzán, známý bouřlivým životem. Jeho tragická nehoda byla rovněž pod vlivem alkoholu.
Dcera Oldřicha Kaisera a Nadi Konvalinkové Karolína měla před sebou slibnou hereckou dráhu. Zahrála si například ve filmu Duše jako kaviár, ale stejně jako její otec začala bojovat s alkoholem. Kvůli svému bohémskému životnímu stylu nedokončila studium konzervatoře a nakonec musela nastoupit do léčebny. Díky silnému zázemí u své matky a vlastní vůli se jí podařilo závislost zvládnout, i když stín otce i jeho démonů se nad ní vznášel dlouho.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Blesk, eXtra, Instagram Oldřicha Kaisera