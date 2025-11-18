Miroslav Krobot se proslavil až po padesátce, přesto si užívá profesionální úspěch, ale i spokojený rodinný život s manželkou a dětmi.
Herec Miroslav Krobot se do povědomí diváků dostal například díky roli Pepíka Hnátka z Okresního přeboru nebo filmu Účastníci zájezdu, kde spolu s Pavlem Liškou vytvořili nezapomenutelnou dvojici mírně nevrlých řidičů, kteří se snažili schraňovat si své podšálky. „Vy si z toho děláte srandu, ale jestli se ty hnědý podšálky zase poztrácej, tak si to budete pít z těch rozpálenejch kelímků. A to se fakt nedá,“ stěžoval si Krobot jako řidič Karel ve filmu. A ačkoli může působit na pohled nepřístupně, v jeho rodině vládne pohoda. Na Osobnosti.cz nás zajímalo právě jeho soukromí.
Láska mu vydržela 50 let
Krobot je ženatý s herečkou Hanou Doulovou, s níž se potkal během studií na JAMU – on se věnoval režii, ona herectví. Více po sobě pokukovali ve čtvrtém ročníku. I po letech spolu žijí šťastný život, mají spolu 3 děti, z nichž se dcera Lenka Krobotová vydala ve stopách svých rodičů a stala se též herečkou. Rodinná pohoda se šíří i s dalšími generacemi rodiny – vnuci Šimon a Eliáš jim přináší radost a humor. Lenka často sdílí momenty s rodiči na sociálních sítích.
Ve studiích nebyl on sám zrovna nejpilnější, ale svou vytrvalostí a talentem si otevřel cestu k mnoha rolím. Setkal se s Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou a dalšími významnými herci, což mu pomohlo budovat silnou kariéru. Přestože se jeho dcera prosadila dříve než on, Krobot se nikdy nevzdal a dnes je nejen uznávaným hercem, ale i respektovaným režisérem.
Manželství s Doulovou nebylo vždycky jednoduché a bez poskvrnky, ale oba partneři byli natolik silní a rozumní, že dokázali překonat krizové situace. „Oni jsou můj letitý vzor krásného manželství. Jsou jako voda a oheň. Skvěle se doplňují a zároveň u nich panuje obrovská tolerance,“ popsala vztah svých rodičů Lenka Krobotová pro IDnes. Hana Doulová sama patří mezi uznávané herečky s bohatou filmovou a divadelní kariérou. Objevila se například v seriálech Černé vdovy, Špunti na cestě nebo Dcera národa. Její zkušenosti a talent výrazně doplňují Krobotovu práci.
Seriál Oktopus
V současnosti je Krobot jednou z hlavních tváří seriálu Oktopus, pokračování oblíbeného českého dramatu. Seriál sleduje životy policistů a vyšetřovatelů a je především o akci a psychologii. Zároveň odhaluje zákulisí práce bezpečnostních složek. Krobotova postava přináší jistou autoritu, zkušenosti i lidský faktor, díky čemuž si diváci oblíbili jeho charakterní přístup k dramatickým situacím.
Oktopus je známý také propracovanými vedlejšími postavami a realistickým zobrazením policejní práce. Každý díl přináší nové napětí, ale i momenty odlehčené humoru, a to je přesně oblast, kde Krobot exceluje. Seriál navíc otevírá téma mezilidských vztahů mezi kolegy.
Rodinná pohoda a herecká tradice
Lenka Krobotová se stala pokračovatelkou rodinné herecké tradice a vdala se za fotografa Vlada Bohdana, syna známé herečky a malířky Blanky Bohdanové. Díky tomu se Krobot a Doulová stali hrdými prarodiči. Vnuci Šimon a Eliáš krásně doplnili rodinu. Starší hraje na bicí, mladší natáčí videa, která sdílí online.
