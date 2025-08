Vítězslav Jandák se veřejnosti představil především coby herec. S nástupem do politiky odhalil jedno ze svých největších tajemství.

Vítězslav Jandák si užívá zaslouženého důchodu ve svém srubu u Třeboně, kde si užívá klid, procházky přírodou a četbu knih. Během svého pracovního života rozhodně nijak nezahálel, na svém kontě toho má skutečně mnoho, zmínit můžeme například Černé barony, Metráčka, Tankový prapor, Copak je to za vojáka i pohádku Tři oříšky pro popelku. Na Osobnosti.cz jsme se ale kromě jeho kariéry zaměřili i na osobní život.

Herec a politik v jedné osobě

Sám Jandák kdysi uvedl, že jeho život byl poměrně komplikovaný, a to především proto, že nebyl dlouho vyhraněný. Jednou chtěl dělat to, podruhé zase ono, a vybíral si obory, které mezi sebou neměly nic společného. „Tu jsem chtěl být právníkem, pak z toho vyšlo herectví, z herectví jsem se stal ministrem, pak z toho vyšel politik na 14 let ve Sněmovně,“ zavzpomínal herec v pořadu Život ve hvězdách. Přitom jediné, po čem v životě skutečně toužil, byl pravý srub, pes a džíp. Byl vášnivý rybář, ovšem s věkem se mu chudinek rybiček zželelo a potvrdil, že na chytání ryb už je příliš citlivý.

Ať už se Jandák v danou dobu rozhodl pro jakýkoli obor, veřejnosti bude vždy nejvíce známý coby herec. V roce 1970 absolvoval DAMU, obor herectví, a začal působit jako filmový a divadelní herec. Své první angažmá získal v Divadle Na zábradlí, později působil i v Národním divadle. Do roku 2005 byl prezidentem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Na Dvojce Českého rozhlasu moderuje zábavný pořad U Kalicha s Tomášem Töpferem.

Foto: David Sedlecký / Creative Commons / CC BY-SA, Vítězslav Jandák v roce 2013

Současně se však velmi zajímal o politiku, už od roku 1989. Začátkem 90. let byl členem Zastupitelstva hlavního města Prahy i radním pro kulturu. V roce 2006 byl zvolen do Poslanecké sněmovny jako nestraník za ČSSD, působil také jako místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V roce 2013 svůj mandát obhájil už jako člen ČSSD. Dotáhl to až na ministra kultury v letech 2005 a 2006 ve vládě Jiřího Paroubka. Má za sebou bohatou politickou kariéru, v podstatě se jí věnoval od roku 1989 až do 2023, kdy ukončil mandát člena Rady Českého rozhlasu.

Se svým synem se nestýká

Vítězslav Jandák je ženatý se Zdenou Jandákovou, rozenou Veselou, s níž má dvě děti. Se zesnulou herečkou Libuší Geprtovou má ještě syna Svatopluka, se kterým se ale nevídá. I po letech je to pro něj velmi citlivé téma. O svém synovi mnoho let nemluvil, pravda vyšla najevo až ve chvíli, kdy začal zastávat post ministra. „Já jsem tehdy chtěl přiznat otcovství, jestli to bylo moje, ale dozvěděl jsem se to přes dalších deset lidí. Ona chtěla své dítě a je to hotovo. Jestli to tak je, nevím,“ vzpomínal Jandák.

