Dcera populárního moderátora Jana Rosáka má za sebou modeling, vdala se dvakrát za Araby a dnes zasvěcuje svůj život péči o zvířata.

Zuzana Rosáková bývala úspěšnou modelkou. Po mamince Jiřině zdědila eleganci a po tátovi Janovi charismatický projev. Dnes už nechodí po módním mole, ale mezi čtyřnohými pacienty. Specializuje se na rehabilitaci psů a koček po úrazech či operacích. My jsme se v naší redakci Osobnosti.cz více podívali hlavně na její soukromý život.

Rodina jako pevný kotevní bod

Zuzana zůstává pevně ukotvena v rodinném kruhu. Se svými dvěma dětmi tráví každou volnou chvíli, často s podporou svých rodičů, kteří jsou nadšenými prarodiči. Jan Rosák sám veřejně prohlašuje, že svá vnoučata velice rád rozmazluje. Oba prarodiče rádi pomáhají, což Zuzana vítá s radostí, protože její profese často vyžaduje časově náročné výjezdy mimo domov.

„Dělám veterinární fyzioterapii. Vystudovala jsem vysokou školu zemědělskou, kynologii a fyzioterapii zvířat, a teď se tomu věnuji,“ řekla pro Super s tím, že se stará hlavně o psy a kočičky. Momentálně se zaměřila na rehabilitaci pohybových potíží a pomocí speciálních cviků a pomůcek vrací zvířatům kvalitní život. Tato skupina profesionálů je v Česku stále vzácnější a její práce ocení nejen majitelé zvířat, ale i veterinární komunity. Pacienti se k ní vrací díky výsledkům. Rodina může být hrdá, že Zuzana změnila svůj životní směr s takovým nasazením a láskou.

Dvě manželství, obě s muži arabského původu

Co se týče svazků, vdávala se Zuzana hned dvakrát za muže arabského původu. Prvním byl Alžířan Faycal Chahim – manželství vydrželo 10 let. A důvod rozvodu? „Byli jsme spolu hrozně dlouho, za těch deset let bez dětí a beze změny se vztah vyčerpal,“ řekla pro IDnes. Rozešli se ale poměrně v klidu.

Fotografie: Nextfoto, Zuzana Rosáková s dětmi na oslavě 2. narozenin Muzea fantastických iluzí

Následně přišel Imed Jeddai z Tuniska, spojený se světem krásy díky své cestovní kanceláři. Ten partnerství přinesl dvě děti, Lily a Ryana, a navíc úspěšně zapadl i do širší rodiny. „Druhého manžela dcery mám ještě raději, protože je vtipný, příjemný a velmi slušný člověk“ prohlásil Jan Rosák pro Prima Ženy. Děti tak vyrůstají v multikulturním prostředí. Částečně se na ně hovoří arabsky, částečně česky.

Adaptace v běžném životě i v arabské kultuře

Život s partnery ze severní Afriky přinesl Zuzaně zvláštní kulturní výzvy, od jazyka po zvyky. Učila se vařit tradiční africká jídla, zvládat komunikaci v arabštině a najít rovnováhu mezi dvěma odlišnými světy. Cesty do Tuniska se staly součástí rodinného kalendáře a přispěly k propojení dětí s kořeny otců. Tento neobvyklý životní styl Zuzanu posílil.

