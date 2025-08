Pavel Kříž si své soukromí vždy střežil, nicméně je známo, že má doma o 15 let mladší manželku, se kterou mu láska kvete s každým dalším rokem.

Pavel Kříž, věčný romantik Štěpán ze série oblíbených českých filmů Jak básníci…, letos oslavil 64 let. Vypadá stále skvěle, nikdo by mu netipoval, že už se blíží důchodovému věku. Zřejmě je to tím, že má doma o 15 let mladší manželku, vedle níž zraje jako víno. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, co jejich vztahu předcházelo i jak se seznámili.

V životě to neměl jednoduché

Pavel Kříž měl se svou osudovou filmovou postavou Štěpánem jedno společné, toužil po lásce a rodině. Svou první velkou lásku poznal v Kanadě, kam emigroval. Vystudoval zde univerzitu ve Vancouveru, lékařskou fakultu, obor psychoterapie, jíž se také několik let věnoval v domově pro seniory. Bonnie Glover pracovala jako ilustrátorka knih a filmová animátorka.

Herci se velmi líbilo, že ho zde nedoprovází pověst slavného herce, ale vystupuje „pouze“ jako psychoterapeut, který nemá s filmovým světem nic společného. Přesto se k hraní vrátil. Bylo to snad tím, že by mu herecká branže chyběla? „Upřímně, nechyběla. Mám zájem o spoustu věcí v životě, které mě naplňují. Ale když zajímavé nabídky přišly, vyzkoušel jsem si je. A s radostí a vděkem,“ řekl Pavek Kříž před časem pro Deník.

Jedním z prvních, kdo ho po revoluci přemluvil k návratu kvůli roli, byl režisér Dušan Klein. Oba totiž pojí přátelství. Kříž se tak společně s manželkou vydal do Čech, kde se plánoval vrátit ke své nejslavnější roli. Měl natočit další Básníky. Cesta se jim však stala osudnou, Bonnie byla v té době těhotná, ale holčička nepřežila.

Oba tragická zpráva zdrtila, ovšem Kříž zanedlouho schytal další ránu. Bonnie vážně onemocněla a zdravotním potížím podlehla. Kanada pro něj najednou nebyla šťastným domovem, ale místem, kde na něj všechno padá. Potřeboval změnu, proto přijal herecké nabídky v Čechách a vrátil se zpět.

O 15 let mladší manželka

Herec byl zdrcen, zahrnul se prací, aby svůj smutek o něco zmírnil. Netušil však, že jeho situaci vyřeší nová láska. Byla jí o 15 let mladší Jolana, která pracovala jako ředitelka v domově pro seniory. Není divu, že našli společnou řeč, oba mají z tohoto prostředí bohaté zkušenosti. Zjistili, že mají i společný pohled na svět a z nevinných schůzek se náhle zrodila láska, která přešla v několikaletý vztah, který zpečetili v roce 2019 svatbou, kterou se jim podařilo perfektně utajit.

