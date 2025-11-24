Filip Vaněk žije v registrovaném partnerství už 10 let. Jeho srdce si získal pohledný Antonín.
Stylista a módní guru Filip Vaněk žije v registrovaném partnerství už dlouhých 10 let, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Svého osudového muže potkal, když se ještě vzpamatovával z rozchodu s bývalým přítelem, ale jak je u Filipa dobře známo, s ničím se příliš nemaže. Za tři dny od seznámení s Antonínem už zvonil u jeho dveří se třemi kufry.
Jedna velká náhoda
Filip Vaněk byl čerstvě po rozchodu, nejraději by byl zavřený doma a společnosti se vyhýbal. Jenže jeho pracovní povinnosti jej donutily vylézt z nory a družit se. Na akci, kam byl toho dne pozvaný, se mu skutečně nechtělo, ale za svou přítomnost již dostal od klienta zaplaceno, tudíž mu nezbývalo nic jiného, než se dostavit. Dnes je šťastný, že to tak dopadlo.
Na akci si všiml pěkně oblečeného muže a jelikož se řídí heslem, že není čas ztrácet čas, navíc se mu blížila čtyřicítka, dodal si odvahy a muže oslovil. Jmenoval se Antonín a Filip jej zřejmě natolik okouzlil, že za hodinu už kráčeli společně ruku v ruce na jinou akci, kam byl Filip pozvaný. Druhý den si domluvili rande a třetí den si to Filip nakráčel k Antonínovi domů se třemi kufry, kde měl pouze přespat.
Neplánoval stěhování, ale je to člověk, který se živí módou a oblečení je jeho život. Vzhledem k tomu, že nikdy neví, s jakou náladou se probudí, tudíž netuší, co si bude chtít druhý den obléct, vyrazil za svou novou známostí vybavený. Nicméně přesto už neodešel. Nějakým způsobem se stalo, že se jeho věci začaly mísit s Antonínovo a ti dva si po půl roce koupili společný byt.
Po dvou letech se registrovali
Ačkoli Filip příliš nevyznává tradiční zvyklosti, na žádost o ruku nemohl odpovědět jinak než ANO. Po dvou letech tak pár začal řešit registrované partnerství, v zásadě hlavně kvůli majetkovým poměrům. Filip přiznává, že Antonín jakožto finanční poradce má v jejich domácnosti na starosti peníze a Filipovi to tak vyhovuje. Sám tvrdí, že kdyby mu přišly do ruky, za chvíli by nebyly.
Děti neplánují, přestože se Antonín několikrát nechal slyšet, že by si je přál. Nicméně Filip má na rodičovství jiný názor. Žijí v harmonickém vztahu a i když Filip přiznává, že se na mnoha věcech neshodnou, jsou to jen drobnosti, jako například tácek pod skleničkou, na který Antonín stále zapomíná, ale na hlavních tématech se vždy shodli.
