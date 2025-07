Ministr vnitra Vít Rakušan se může pochlubit krásnou rodinou. Jeho manželka Marie je nádherná a také velmi chytrá.

Kromě Petra Fialy je zřejmě hned další nejvýraznější osobou současné české vlády Vít Rakušan zastávající post ministra vnitra. Jeho politická kariéra je již dobře známá, nicméně voliče zpravidla u osobností politické scény zajímá i jejich osobní život. Jsou spořádanými občany, či jsou obestřeny skandály? Na Osobnosti.cz můžeme říct, že Vít Rakušan se zdá být šťastným manželem a otcem.

Rodina lékařů

Vít Rakušan se narodil v Kolíně do rodiny lékařů, jeho tatínek je lékař a bývalý senátor za ČSSD Jan Rakušan a maminka Eva Rakušanová byla taktéž lékařkou. Zemřela v roce 2024 po dlouhé nemoci. Dalo by se proto předpokládat, že jejich syn půjde stejnou cestou, ale nikoli. Vít Rakušan se rozhodl pro studium dvouoboru historie a germanistiky, v němž získal magisterský titul. Jeden čas podnikal v oblasti výuky cizích jazyků a tlumočení nebo jako pedagog němčiny, dějepisu a politologie.

Do politiky vstoupil v roce 2010 jako nestraník za Změnu pro Kolín. Ještě téhož roku se stal starostou svého rodného města, kde o 4 roky později svůj post obhájil. V krajských volbách byl v roce 2012 zvolen jako nestraník za STAN. Úspěch také slavil v roce 2016. Britským deníkem Financial Times byl zařazen mezi 100 největších inovátorů střední a východní Evropy. Navíc v polovině dubna 2016 byl zvolen 1. místopředsedou hnutí STAN. Úřadujícím ministrem vnitra ČR je od prosince 2021.

S kým žije Vít Rakušan

To byl ve zkratce jeho pracovní život, ale co ten soukromý? Ten veřejnost zajímá ještě více než jeho politická kariéra. Jak se zdá, u Víta Rakušana byste rodinné aféry hledali jen těžko. Je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dceru Agátu, která žije v Kolíně. S druhou manželkou, Marií Rakušanovou, rozenou Auerovou, již si vzal v roce 2015, má dvě děti, syny Matěje a Jonáše, kteří jim dělají radost.

Marie vystudovala obor klinická biologie a pracovala pro společnost, která v České republice distribuuje švýcarská sluchadla. Práci opustila, když se jí narodily děti, nicméně o ní vždy mluvila s láskou a před lety prozradila, že by se ráda vrátila zpět, až budou synové větší. Zdali se tak už stalo, není známo.

Znají se už od školy

Rakušan se se svou současnou manželkou Marií seznámil už na gymnáziu. Oba byli součástí předvánočního projektu, kde jí Rakušan ukazoval, jak se kuchá kapr. „To by mě vážně nenapadlo, že jednou budeme spolu. O několik let později jsme se potkali na volejbalovém turnaji a tam přeskočila jiskra. To už učil jen okrajově a dělal starostu v Kolíně,“ svěřila se pro CNN Prima News Marie.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, CNN Prima News, eXtra