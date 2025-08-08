Dominik Hašek pověsil svou profesi na hřebík a založil novou rodinu. Žijí v úchvatném sídle na Příbramsku.
Talent, kariéra, sláva, peníze. To všechno často vede české osobnosti do zahraničí. Procestují svět, poznají odlišné kultury, sbírají zkušenosti. A pak se stane něco pozoruhodného – po letech se navrací domů. Kvůli nostalgii a pro pocit hluboké sounáležitosti. A ten jiné místo na světě nemůže nahradit. Domov totiž není jen bod na mapě. Ale rodné město, český venkov, chalupy po prarodičích. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jaké bydlí sportovní hvězda Dominik Hašek.
Cesty, které vedou zpět
I pardubický rodák Dominik Hašek poznal za svůj život velký kus světa. A nakonec se tato hokejová legenda po ukončení kariéry usadila v oblasti Kozí Hory na Příbramsku. Polosamota a příroda jsou dnes nejbližšími společníky Haškovy rodiny. A ta se pěkně rozrostla. Dominikovi a jeho partnerce Lence se totiž v roce 2021 narodil syn Jan a letos v zimě dcera Tereza. Pohlaví dětí si dopředu nenechali prozradit: „Nikdy jsem nechtěl dopředu vědět, jestli to bude kluk nebo holka. Nejkrásnější okamžik života je právě to překvapení.“
Nemovitost si vybral Dominik už před deseti lety. Zaujala ho lokalita, překrásný výhled na brdské kopce i blízkost řeky Kocáby. „Oblíbil jsem si říčku Kocábu. Byl jsem u pramene, chodil jsem po jejích březích až po místo, kde se vlévá do Vltavy. Když jsem se sem nastěhoval, první dva roky jsem se hodně věnoval focení v přírodě. Mám snímky celé Kocáby,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Deník. Dům s pozemky přitom před lety objevil náhodou přes internet, dojel na místo a věděl hned, že právě tam chce žít. Velkou výhodou byl fakt, že dům nepotřeboval úpravy.
Panství a domov v Brdech
Haškovo venkovské, leč luxusní sídlo, které lze skoro považovat za panství, stojí na rozlehlém pozemku. Na něm je mimo jiné i jezírko, v němž Dominik chová jesetery. Bývalý hokejista se věnuje i myslivosti – má dva lovecké psy a s těmi vyráží pravidelně na procházky okolními loukami a lesy, složil i potřebné lovecké zkoušky. A protože ani po ukončení kariéry v hokejistovi nevyhasl sportovní duch, hraje v obci s místními nohejbal a amatérský hokej (ale v brance byste ho nenašli, teď je z něj obránce).
„Je příjemné, když máte koho pozdravit, s kým prohodit pár slov o životě, fotbale. Cítím se tu jako doma,“ přiblížil slavný sportovec. Místní oceňují, že se nechová nijak povýšeně. Dominik Hašek se rozhodl pro založení nové rodiny a pro sebe i své nejbližší zajistil jedinečný domov. Na svém panství mají všechno, co ke spokojenému životu potřebují. Přírodu, prostor, milovaná zvířata a možnost věnovat se svým zálibám. „V životě jsem bydlel na desítkách míst, ale tohle je pro mě jednoznačně nejlepší místo,“ shrnul v rozhovoru pro ČeskýRozhlas.
