Herečka Kaira Hrachovcová si zvolila v kariéře vlastní svobodnou cestu. Zdaleka se tak nevěnuje jen herectví. V osobním životě teď prožívá nejšťastnější období.

Kateřina Hrachovcová alias Kaira si umí užívat života i po padesátce a rozhodně neztrácí drive. Zdaleka není jen známou tváří z televizních obrazovek. Živí se také jako tatérka, koučka a angažuje se v ochraně zvířat. Momentálně jsme si na Osobnosti.cz všimli, že si dopřává zasloužený odpočinek v Řecku, kam vyrazila se svou novou láskou. Na sluncem zalité dovolené září štěstím, zamilovaně pózuje v bikinách a dává najevo, že prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. A ta postavička!

Kaira ukázala vyrýsovanou postavu

Kaira Hrachovcová si právě užívá slunečnou dovolenou v Řecku. Vyrazila sem se svým přítelem Martinem Kačerem, kterého na svých sociálních sítích představila v březnu. A je to podle všeho velká láska. „Láska se nehledá. Láska si tě najde. Přijde, když jsi připravená. Je to setkání, který se prostě stane. A jak poznáš, že je to ona/on? Jednoduše. Nebudeš se muset ptát,“ napsala Kaira k sérii zamilovaných fotek.

Pohledný pár brázdí pobřeží na skútru, užívá si moře i krásné přírody. Nechybí ani zastávky na pomazlení s pejsky, které potkávají. Kaira je velkou milovnicí zvířat, a dokonce mnoho let pracovala jako veterinární sestra v ordinaci svého bývalého manžela. Ačkoliv už loni oslavila padesátku, stále se může pyšnit štíhlou a vyrýsovanou postavou, kterou předvedla v bikinách se zvířecím vzorem.

Kaira je žena mnoha tváří

Přehlédnout nejdou ani její tetování, kterých na jejím těle postupně přibývá. Už několik let totiž Kaira pracuje také jako tatérka a neunikl ani její přítel, kterému už stihla kůži také ozdobit. Do její péče se v minulosti svěřil třeba herec Lukáš Langmajer, jehož ruku teď zdobí originální umělecké dílo. Kateřinu Hrachovcovou si všichni vybaví jako herečku, ovšem její záběr je mnohem širší.

Vystudovala i osobní koučink a numerologii v pětiletém oboru na Vysoké škole psychosociálních studií. Působí jako koučka, pomáhá lidem s osobním růstem a sebedůvěrou. V minulosti ilustrovala knihy a navrhuje potisky na oblečení. Před týdnem představila svoji novou kolekci „wakhán thánka“, která se opět pyšní jejími originálními návrhy. „Svoboda znamená zodpovědnost. Buď logická, srozumitelná, ale nezapomínej na svoji představivost. Ta tě dostane všude,“ podělila se Kaira o své motto, kterým se v životě řídí.

