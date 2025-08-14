Na sociálních sítích se ministr vnitra Vít Rakušan podělil o vzácný rodinný moment, společnou fotku s dcerou Agátou. Společně s manželkou, dcerou a dvěma syny tráví letní dny na řeckém ostrově Rhodos. Kromě toho se nedávno v podcastu rozpovídal o roli otce.
Současný ministr vnitra Vít Rakušan má celkem tři děti, dva syny s manželkou Marií a dceru Agátu z předchozího vztahu. A právě dospívající Agátu nyní vzal na rodinnou dovolenou na řecký ostrov Rhodos. Fotografie z pláže na Facebooku doprovodil slovy plnými emocí: „Otcové a dcery. Vztahy často nejednoduché, ale hluboké a trvalé. Já ten náš vnímám s respektem, pokorou a velkou vděčností. Jsi skvělá, Agi.“
Deset let manželství a recept na pohodu
Letos v září oslaví ministr s manželkou Marií desetileté výročí svatby. V minulosti prozradil, že tak skvělý vztah má kvůli upřímné komunikaci, vzájemnému respektu a schopnosti netahat domů zbytečné pracovní hádky. Sám přiznává, že sladit rodinu a vrcholovou politiku není jednoduché, ale právě rodina je pro něj kotvou v době, kdy je veřejný život často bouřlivý.
V podcastu Jiný pohled se Rakušan otevřeně rozpovídal o své roli otce. Přiznal, že času na rodinu má poměrně málo, ale snaží se o jeho kvalitní trávení, prostě ten volný čas dětem věnovat, být fyzicky i psychicky přítomný a projevit lásku nejen slovy, ale i dotekem. „Jsem mazlivý otec, i ke svým synům. Myslím, že to je nutné, děti musejí rodičovskou lásku cítit,“ řekl.
A jak to vidí jeho manželka? To, že nebude mít jako vrcholný politik moc času, s tím si ho už brala. Ale otec je podle ní dobrý. I když přijede až večer, dětem se věnuje a bez problémů pomůže s večerními povinnostmi. „Ač se tak možná na první pohled nezdá, co se týče dětí, je určitě trpělivější a asi i v lecčem citlivější. Některé situace ustojí líp než já, není to zrovna přísný tatínek. Role zlého policajta většinou zbývá na mě,“ uvedla v rozhovoru pro CNNPrimaNews.
Politik i člověk z masa a kostí
Rozhovor ukázal Rakušana z jiné stránky, než jak ho voliči vídají na tiskových konferencích. Otevřeně mluvil o tom, že i pro něj jsou rodinné vztahy někdy složité, ale právě proto si váží každého společného okamžiku. Připustil, že přemýšlel, kdy přijde čas odejít z čela hnutí, aby dali prostor novým tvářím. Ať už ale politická budoucnost dopadne jakkoli, rodina pro něj zůstane na prvním místě.
Zdroj: Autorský text, Facebook Víta Rakušana, Podcast Jiný svět, CNNPrimaNews