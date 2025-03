Záhadné úmrtí Gena Hackmana a jeho manželky se začíná vyjasňovat. Otazníky stále visí nad tím, kdo bude mít nárok na jejich miliardy.

Koncem února všechny šokovala zpráva o úmrtí Gena Hackmana, a to především kvůli podezřelým okolnostem. V rezidenci totiž byla nalezena mrtvá i jeho o třicet let mladší manželka Betsy. Nakonec se ukázalo, že manželé nezemřeli ve stejný den. A tato informace je důležitá i pro právníky. Osobnosti.cz se podívaly na to, jak se nyní bude řešit dědictví jejich pohádkového majetku.

Doba úmrtí má zásadní vliv na dělení majetku

Zvláštní okolnosti úmrtí legendárního herce Gena Hackmana a jeho manželky Betsy Arakawové se pomalu začínají vyjasňovat. Dne 26. února byli manželé nalezeni mrtví ve svém domě v Santa Fe v Novém Mexiku. Pitva u obou zjistila jinou příčinu úmrtí. Betsy podle ní zemřela na vzácnou hantavirovou infekci, které podlehla o týden dříve než její manžel, u nějž pitva prokázala úmrtí kvůli srdeční chorobě, vysokému krevnímu tlaku a pokročilé Alzheimerově chorobě.

Vědět, kdo z manželů zemřel dříve, bude mít také velký vliv na to, co se stane s jejich majetkem, jehož výše se odhaduje na závratných 80 milionů dolarů, tedy přibližně 1,9 miliard korun. Gene Hackman byl legendárním hollywoodským hercem, který za své herecké umění získal dva Oscary a na pět dalších byl nominován. Hrál ve filmových trhácích jako Francouzská spojka, Superman, Nesmiřitelní, Firma, Cela smrti nebo Mexičan. Jen za roli ve filmu Nepřítel státu inkasoval 10 milionů dolarů.

Hackmanovy děti v jeho závěti nejspíš nefigurují

Podle deníku People oba manželé v roce 2005 podepsali závěti, ve kterých si své majetky odkázali navzájem. Vzhledem k tomu, že Betsy zemřela o týden dříve než její manžel, bude se s majetkem nakládat podle závěti Gena Hackmana. Víme, že Betsy měla ve své závěti uvedeno, že pokud zemře do 90 dnů po svém manželovi, půjde celý její majetek na charitativní účely. Není však jisté, jestli měl to stejné ve své závěti i její manžel.

Zatímco Betsy žádné vlastní děti neměla, Gene Hackman měl tři děti z prvního manželství, syna Christophera a dcery Elizabeth a Leslie. Ti by nyní, podle deníku BusinessInsider, museli otcovu závěť napadnout a pravděpodobně by se dostali alespoň k části dědictví. Stále se však jedná spíše jen o spekulace, protože plné znění Hackmanovy závěti zatím nebylo zveřejněno.

