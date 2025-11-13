Talent má po mamince, charisma po tátovi, ale stojí na vlastních nohách. Dvacetiletý Max Dolanský proráží v herecké branži, navíc je teď single.
Maxmilián Dolanský, syn herecké dvojice Lenky Vlasákové a Jana Dolanského, se čím dál častěji objevuje na obrazovkách i filmových plátnech. Někdo by si mohl myslet, že mu dveře do světa showbyznysu otevřelo známé příjmení, ale není to tak. Max se snaží uspět i bez pomoci rodičů. Aktuálně studuje konzervatoř a k tomu pomalu sbírá zkušenosti v seriálech jako Docent, Kriminálka Anděl nebo Stíny v mlze. Na jeho cestu k úspěchu jsme se na Osobnosti.cz podívali blíže.
Odstěhoval se z domova a začal znovu
Už ve svých 18 letech se Max rozhodl osamostatnit. Společně se sestrou, která se stejně jako on věnuje umění, sdílí byt, kde se společně učí zvládat běžné povinnosti. „Nejvíc zabrat mi dává praní, protože mám strašně moc oblečení,“ přiznal se smíchem pro Super. I když je ještě mladý, působí vyspěle a uvědomuje si, že herectví vyžaduje hlavně pokoru a pevnou vůli. „Učili nás, že když si nedáme pozor, člověk se může rozsypat,“ řekl pro iDnes s tím, jak je důležité udržet si odstup od rolí, které hraje.
Pokud si na něj navíc některé slečny brousí zuby, směle do toho. Max nedávno prošel rozchodem s herečkou Lenkou Netušilovou, s níž se seznámil, když natáčeli společně seriál Limity. Mezi dvojicí přeskočila jiskra i mimo kamery, ale vztah nakonec nevydržel. Zvýšený zájem o svou osobu samozřejmě zaznamenal. „Většinou jsou ty slečny o sedm let mladší než já (smích). Celkově ta pozornost se zvedla, a právě s Limity to přišlo, a pak už se to tak jako nabaluje. Je to dost rychlé, to člověk fakt ani nemrkne. Ale překvapilo mě to moc mile. Vlastně poprvé jsem zaznamenal to, že se se mnou lidi fotí, když jdu jen po chodníku, teď na Zlínském festivalu,“ řekl letos o prázdninách pro Refresher.
Na tiskové konferenci k projektu Roztančené divadlo pak otevřeně přiznal, že je momentálně single. Přesto působí spokojeně a sebevědomě, rozchod ho očividně nijak nezlomil. Naopak se soustředí na kariéru, která se teprve rozjíždí. Svou práci bere vážně a nechce být jenom synem slavných rodičů. Rozhodl se i pokračovat ve studiu. „DAMU úplně neplánuji, vlastně jsem si říkal, že si studentská léta prodloužím teď dvěma lety na konzervatoři, ale uvidíme, co mi osud přihraje,“ uvedl pro Extra.
Lenka Vlasáková a Jan Dolanský
Jeho maminka Lenka Vlasáková patří k uznávaným českým herečkám. Proslavila se rolemi ve filmech Ženy v pokušení, Kawasakiho růže nebo Po čem muži touží. Na kameru působí velmi přirozeně a je příjemně svá, díky čemuž si ji diváci i režiséři oblíbili. Vlasáková se jinak snaží vyhýbat bulváru a své soukromí si drží pod pokličkou. Vychovala 4 děti a vedle herectví se věnuje i dabingu a charitativním projektům.
Tatínek Jan Dolanský je výrazným mužem české divadelní a televizní scény. Diváci si ho pamatují ze seriálů Ulice, Ohnivý kuře nebo Kriminálka Anděl. Vyniká přirozeným projevem, citem pro humor a schopností dodat postavám autenticitu. Přestože se herectví věnuje už dlouho, je to skromný muž, který má raději klid a soukromí.
