„Nenechá vás doříct ani větu,“ pustil se ostře Vincent Navrátil do Show Jana Krause

Syn herečky Veroniky Žilkové Vincent Navrátil ostře zkritizoval Show Jana Krause, moderátor ho prý nepustil ke slovu. Jenže pak své vyjádření mírnil.

Vincent Navrátil, syn herečky Veroniky Žilkové a bratr modelky Agáty Hanychové, krev nezapře a dokázal, že ani on se nebojí pustit do kritiky. A to ani u takových kapacit, jako je například Jan Kraus. Navrátil v komediální show Bez brzd otevřeně vyjádřil svou nespokojenost nad přístupem Jana Krause k hostům v jeho pořadu Show Jana Krause. Osobnosti.cz zjišťovaly, jestli jeho názor trvá a jak se s ním ztotožňují diváci.

Hosty nepustí ke slovu

Vincent Navrátil byl hostem Show Jana Krause v listopadu 2024, ale až zhruba před měsícem se ke své účasti v pořadu vyjádřil při rozhovoru v komediální show Bez brzd. „On ti nejdříve zavolá nějaký rešeršista a mluví s tebou třeba hodinu o tom, co děláš a o čem chceš mluvit a tak. Potom přijdeš ke Krausovi a on tě nepustí k jedinému slovu a jenom je*e a je strašně nepříjemnej,“ popisoval a neodpustil si ani menší parodii a poněkud neslušná gesta.

Jenže zřejmě až nyní mu došlo, jaké důsledky by jeho slova mohla mít, a začal si sypat popel na hlavu. Zdali svůj první výrok myslel vážně, nebo si do slavného moderátora rýpl pouze z legrace, to zřejmě nezjistíme. Nicméně teď syn Veroniky Žilkové trochu mění své původní stanovisko a snaží se vše uvést na pravou míru.

Sype si popel na hlavu

„Tak byl jsem lehce zhrzený. Asi nejpřesnější slovo. Moje ego bylo raněné, já si myslím, že jsem mu ve spoustě věcech podobný, že tady málokdy pouštím lidi ke slovu, tak možná proto jsem se na něho vztekal kvůli něčemu, co nemám rád sám na sobě,“ uvedl v rozhovoru pro Extra herec. Nicméně ať už to mladý herec myslel jakkoli, jeho vyjádření mělo určitý vliv a dalo prostor pro diskusi mezi jeho sledujícími a ostatními uživateli internetu.

Fotografie: Nextfoto, Jan Kraus na oslavě 25. výročí divadla Kalich

Někteří mu totiž dali za pravdu. Domnívají se, že Show Jana Krause už není, co bývala, a moderátor skutečně dává menší a menší prostor svým hostům, aby plně vyjádřili své myšlenky. Spousta lidí vzpomínala na nepovedený rozhovor s hudebníkem Jordanem Hajem.

V určitý moment totiž došlo k jeho přerušení kurýrkou rozvážející jídlo, jež přinesla Krausovi nákup až k jeho stolu. Jindy možná vtipný moment diváci už nerozdýchali a na Krausovi nenechali nit suchou. Dle názoru většiny se jednalo o trapné vložení reklamy uprostřed rozhovoru s hostem, který se právem mohl cítit poníženě.

