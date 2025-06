Jaroslava Obermaierová platila za krásku a o nápadníky neměla nouzi. S žádným mužem však dlouho nevydržela a i její manželství trvalo jen krátce. Dnes si rozhodně nestěžuje.

Jaroslavu Obermaierovou diváci už roky mohou pravidelně vídat jako drbnu Vilmu Nyklovou v seriálu Ulice. Pokud byste čekali, že má po svém boku stálého partnera, tak vás na Osobnosti.cz musíme zklamat. Ačkoliv herečka přiznala, že poznala řadu mužů, nenarazila na žádného, se kterým by si uměla představit dlouhodobý vztah. Její jediné manželství trvalo jen rok a dnes si už nikoho ani nehledá. Doma však přece není sama. Žije se zdravotně postiženým synem, který se bez její péče neobejde.

Manžel byl pijan a nevěrník

Herečka Jaroslava Obermaierová byla vdaná pouze jednou, a to velmi krátce. V roce 1987 si vzala číšníka a taxikáře Richarda Čecha, se kterým má syna Jaroslava. Manželství však skončilo neslavně. Už za rok se rozváděli kvůli manželovým nevěrám, pití i násilnickým sklonům. Ačkoli na muže nezanevřela, rozhodně nelituje toho, že po svém boku nemá životního partnera už více než třicet let.

„Za život jsem ty muže dost poznala, manžel podvodník, další pil, další byl lakomý. Tak jsem usoudila, že si nebudu nějakým chlapem komplikovat život. V šedesáti nebo v sedmdesáti si pověsit na krk cizího dědka? To ne,“ cituje herečku deník Blesk. A je to tak její syn, se kterým sdílí společnou domácnost. Jaroslav se totiž narodil zdravotně postižený a je v invalidním důchodu. Ačkoliv si příležitostně přivydělává na brigádách, bez péče své matky se neobejde.

Děti nechtěla, ale za syna je vděčná

Obermaierová je vděčná za svého syna, ale původně děti vůbec nechtěla. „Vlastně jsem ani nepočítala, že budu děti mít. Do pětatřiceti mě to ani nenapadlo, jenže pak začala moje maminka stonat. A protože mě vychovávala sama a byla mým nejbližším člověkem, najednou jsem si říkala, koho budu mít, až tady nebude. V tu chvíli to pánbůh nebo příroda zařídili, že jsem otěhotněla,“ vysvětlila v rozhovoru pro iDNES.

Fotografie: Nextfoto, Jaroslava Obermaierová a Jaroslav Čech

na vánočním večírku Divadla Broadway

Herečka to tak jako čerstvá máma rozhodně neměla jednoduché. Maminka jí zemřela čtyři dny před tím, než se její syn narodil, a řešila také vážné problémy v manželství. To už je ale všechno minulost. S dospělým synem se před pár lety přestěhovali z Prahy na zrekonstruovanou chalupu v Hulicích, kterou herečka také rovnou na syna přepsala. Zde žijí poklidný život mimo ruch velkoměsta.

Zdroj: Autorský text, Blesk, IDnes, iDNES