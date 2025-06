Moderátorka Jolana Voldánová se může pochlubit krásnou dcerou i ženatým synem Vojtěchem. A co víc, už má dokonce i vnoučka!

Dříve jsme ji vídali každý den na televizní obrazovce, když uváděla zprávy na ČT1. Pak se však rozhodla vydat se v kariéře jinou cestou a televizní vysílání opustila. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, dnes stojí v čele charitativní organizace Nadace Charty 77. A své soukromí si i nadále hlídá.

Její tvář znalo celé Česko

Dlouhých dvacet let byla tváří České televize, kde moderovala hlavní zpravodajskou relaci. Poté vcelku náhle odešla, do ústraní se však Jolana Voldánová úplně nestáhla. Její hlas byl slyšet na stanici Českého rozhlasu Dvojka v pořadu Je jaká je, dodnes se objevuje na některých akcích. A to ať už jako host, či jako moderátorka. A že to umí pěkně „rozjet“, ukázala i při své účasti v prvním ročníku soutěže StarDance, kde zářila po boku Jana Tománka. Bohužel ale jen do čtvrtého kola, po kterém ze soutěže vypadli.

Před dvěma lety se z Jolany Voldánové stala ředitelka Nadace Charty 77, kde vystřídala podle portálu KontoBariéry Boženu Jirků. V rozhovoru pro Fórum dárců uvedla, že by ji dříve rozhodně nenapadlo, že by na takové pozici někdy skončila. „Nikdy jsem nevedla tým lidí, jsem trošku sólistka. Pak jsem si řekla, že jestli má v dnešní divoké době plné nejistot a dezinformací něco smysl, je to pomoc někomu, kdo ji potřebuje,“ uvedla. Kromě profesních věcí se ale o Jolaně a jejím soukromí příliš neví. To si totiž velmi pečlivě hlídá a jen výjimečně se pochlubí svými dětmi, nebo dokonce vnoučátkem.

Své soukromí ani rodinu na veřejnost netahá

Jolana Voldánová je vdaná za podnikatele Petra Císařovského. Spolu mají dceru Kateřinu, které je v dnešní době již více jak dvacet let. Kromě dcery má z předchozího vztahu Jolana ještě syna Vojtěcha Voldána. Synovi dala Voldánová své příjmení a jméno jeho otce odmítá uvést. Ale proč se vracet do minulosti, vždyť sám Vojta už je otcem! Ze své matky Jolany udělal už předloni babičku malého Matěje, jak uvedl portál Blesk.

Kromě vlastních dětí má Jolana ještě vyvdanou dceru Terezu. Ta se původně zaměřovala ekonomickým směrem – tento obor totiž studovala na vysoké škole. Úplně ale nevylučovala, že by se někdy mohla stát moderátorkou jako Jolana, i tato profese jí byla blízká.

Zdroje: Autorský text, KontoBariéry, ČSFD, Blesk, FórumDárců