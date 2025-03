Viktor Preiss a Jaromír Hanzlík se málem nepohodli kvůli stejné roli. Nakonec rozhodlo tahání sirek.

Viktor Preiss jen zřídka dává rozhovory, rád si střeží své soukromí. Moc dobře ví, jak některá média pracují a jeho slova by mohla být často překroucena. Proto pokud se rozhodne sdělit něco ze svého pracovního i osobního života, udělá to sám ve chvíli, kdy to tak bude cítit. A to je právě teď. V autobiografické audioknize „Viktor Preiss – portrét“, kterou i sám namluvil, nás v redakci Osobnosti.cz zaujal jeho konflikt s kolegou Jaromírem Hanzlíkem.

Společná role je málem rozdělila

Viktor Preiss se už před několika lety rozhodl pověsit herectví na hřebík a oznámil tak ukončení své kariéry. „Myslím si, že padesát let u divadla stačilo,“ zhodnotil v rozhovoru pro PrahaIN. A svého rozhodnutí se drží, i když by ho diváci jistě rádi znova viděli na divadelních prknech. Věnuje se tak jen občasné práci v rozhlase. Co je nepopiratelné, že za svou bohatou kariéru ztvárnil desítky úžasných rolí a nashromáždil mnoho nevšedních zážitků.

Ve své autobiografii se například rozpovídal o vztazích, jaké vládly na jevišti. Tehdy účinkoval ve hře Generálka v Divadle na Vinohradech společně s Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem. Vše probíhalo zcela běžně, dokud nepřišla nabídka, která se bohužel s Generálkou kryla. Musel tedy zkoušet hned 2 inscenace najednou, což bylo psychicky i fyzicky náročné. Kromě Generálky se připravoval i na roli Cyrana z Bergeracu.

Náročné rozhodování, kdo bude hrát co

„V tu chvíli se začal ve zkušebně nahoře v divadle zkoušet Cyrano z Bergeracu v alternaci s Jaromírem Hanzlíkem a v režii pana Dudka. Byl jsem na jevišti a zkoušel jsem tam komedii, v jednu hodinu jsem byl vždy propuštěn a zkoušel jsem nahoře ve zkušebně Cyrana,“ popsal ve své audioknize. S časově náročnou prací by se ještě nějak vypořádal, starosti mu spíše dělaly vztahy na place. Vzhledem k tomu, že se u Cyrana vždy něco nazkoušelo a Preiss poté jen přišel, přejal to a učil se nové věci, jeho absence na zkouškách způsobila, že atmosféra začala houstnout.

„Byla tam taková atmosféra, kdy jsem byl tak hrozně unavený ze systému, že jsem požádal režiséra, že odstoupím a bude to hrát jen Jaromír Hanzlík,“ pokračuje ve svém vyprávění. Jenže takové rozhodnutí neprošlo přes nekompromisního režiséra Jaroslava Dudka. Situace se ještě o něco více vyostřila, když došlo na téma premiéra a televizní záznam. Vzhledem k tomu, že postavu Cyrana hrál jak Preiss, tak Hanzlík, bylo třeba rozhodnout, kdo si zahraje v divadelní premiéře a kdo bude poté zachycen na televizní kameru.

Režisér situaci vyřešil po svém, budou se tahat sirky. „Já jsem si vytáhl sirku na premiéru a Jaromír Hanzlík byl zvěčněn potom v záznamu představení,“ uvádí Preiss. V hlase můžete slyšet určitý náznak smutku. Je to logické. Premiéra hry je úžasná událost, ale který herec by nechtěl být zvěčněn v televizním záznamu a být tak pro diváky navěky spjatý s danou rolí?

