Patricie Solaříková má se svou starší sestrou krásný vztah. Přivedla ji k herectví, které nakonec sama opustila a vystudovala medicínu.
Herečka Patricie Solaříková může za svou hereckou kariéru částečně poděkovat své starší sestře Linde, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz doslechli. Obě koketovaly s herectvím už v dětství, zatímco mladší Patricie v branži zůstala, Linda se vydala jinou cestou – je z ní lékařka.
Celá rodina pohromadě
Patricii a Lindu dělí pouhé dva roky. Mnozí by si tedy představovali bouřlivé dospívání dvou sester, které si kradou oblečení a možná i kluky, ale v jejich případě je tomu zcela naopak. Sestry mají mezi sebou velmi vřelý vztah. Celá rodina vlastně žije v jednom velkém domě a je si skutečně blízká. „Bydlí tu moji prarodiče, sestra s dětmi i moje maminka. Každý máme své patro, takže když nechceme, nemusíme se vzájemně potkat,“ uvedla Patricie v pořadu Povídání u piva s Pantátou výčepním.
Sestra ji přivedla k herectví
Za to, že dnes známe Patricii Solaříkovou z televizních obrazovek a divadelních prken, můžeme vděčit právě její sestře Lindě. Ta se totiž jako dítě přihlásila do dramatického kroužku, kam ji její mladší sestra přirozeně následovala. Zatímco ale Linda nakonec zvolila jiný obor, konkrétně medicínu, Patricie u herectví zůstala. Kdyby však ne, zřejmě by z ní byla veterinářka. Vždy milovala zvířata a představa, že by je mohla i léčit, ji lákala. Takto mají ale v rodině jen jednu lékařku, a tou je Linda. Ta se stará o všechny její členy, pokud dojde na zdravotní problémy.
Funguje však i jako poradce, co se týká módy, pro svou mladší sestru. „Je mojí módní guru, když někam jdu, tak se jí šestkrát zeptám, jestli je všechno v pohodě,“ uvedla Patricie pro Novinky. Dodala, že je Linda schopná ji zastavit ve dveřích a poslat zpět, aby se převlékla.
Kdysi Patricie na svých sociálních sítích zveřejnila fotografii se svou sestrou během společného tenisového turnaje. Její sledující byli z Lindy nadšení. Jak je vidět, krásu mají skutečně v rodině. Jak Patriciina maminka, tak sama herečka i její sestra jsou krásné ženy a podobu rozhodně nezapřou. „Ségra je sympaťanda,“ stálo v jednom z komentářů. „Přirozená krása,“ uvedl další.
