Tereza Kostková si v minulosti prožila velmi bolestivý rozvod, dnes je ale naštěstí znovu šťastná a zamilovaná. Po jejím boku dnes stojí režisér Jakub Nvota.
Tereza Kostková (48) patří mezi nejvýraznější osobnosti české scény. Přestože se pohybuje v centru pozornosti už desítky let, dokáže své soukromí chránit tak, že veřejnost zná jen tolik, kolik sama dovolí. Právě tato uměřenost dělá její životní příběh pro fanoušky zajímavým a občas i mírně fascinujícím – zejména pokud jde o její vztahy. S kým oblíbená herečka žije?
Prošla si bolestivým rozvodem
Tereza Kostková patří mezi nejvýraznější herečky u nás a dlouhou dobu působila v předních českých seriálech. Diváci ji mohou znát například z Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovny štěstí nebo Jedna rodina. V nich si prošla hned několika vztahy, ale co osobní život? Jak se jí dařilo v něm?
Oblíbená herečka se poprvé vdávala v roce 2006. Vzala si tenkrát režiséra Petra Kracika (66) a brzy společně přivedli na svět syna Antonína. Manželství se zdálo být pohádkové, po několika letech se však objevily první problémy. Už v roce 2013 se začala objevovat informace o tom, že Kracik od herečky odstěhoval, za čímž měla stát údajně žárlivost na hereččiny úspěchy. Herečka to popřela a k problémům v manželství se nevyjadřovala, o tři roky později ale ohlásila rozvod.
„Po upřímném oboustranném pokusu o zachování rodinného statu quo jsme se loni na podzim dohodli, že bude lepší najít jiné řešení a jinou cestu. Na konci roku jsme to potvrdili i oficiálně,“ prozradila v roce 2016 pro Blesk.
Dnes je šťastně vdaná
Shodou okolností si pak její srdce získal další režisér Jakub Nvota. Poznali se v Divadle v Rytířské a z čistě kolegiálního vztahu se nakonec stala láska. Pár se bral v roce 2018 a úspěšně se mu podařilo skrýt se před pozorností médií. O události se veřejnost dozvěděla až později, což bylo také účelem.
Ačkoliv se Tereza společně s manželem objevuje na společenských kulturních akcích, svůj vztah si velmi stráží. Rozvod s prvním manželem byl pro ni velmi bolestivý a zájem médií a široké veřejnosti tomu rozhodně nepomohl. Od té doby si proto Tereza své soukromí velmi střeží a svým fanouškům na sociálních sítích ukazuje jen to, co sama uzná za vhodné. I proto o jejím soukromí víme pouze to, co herečka sama dovolí.