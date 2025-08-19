Veronika Žilková řeší nelehkou situaci. Myslela si, že posílá peníze své dceři, místo toho putovaly na účet podvodníků.
V době digitalizace a neustále se rozvíjejících technologií přibývá kyberútoků a také podvodů, které není tak snadné na první dobrou prohlédnout. Své o tom ví například Veronika Žilková (63), která se nedávno stala obětí podvodu. Kyberzločinci se vydávali za její dceru a žádali od ní peníze. Podvod bohužel neodhalila a následně přišla o peníze.
Veronika Žilková se stala obětí podvodu
Herečka Veronika Žilková se stejně jako desítky dalších Čechů stala obětí podvodu, který se v posledních měsících šíří jako lavina. Podvodníci stále častěji spoléhají na obavy lidí o jejich blízké a posílají SMS zprávy, ve kterých se vydávají za rodinu či přátele. Ve většině případů pak pod falešnou záminkou žádají o zaslání peněz a prokouknout tento podvod nemusí být zrovna jednoduché.
Veronice přišla nedávno SMS zpráva, ve které se podvodníci vydávali za její dceru Kordulu Stropnickou. Ve zprávě stálo, že dcera Kordula podstoupila ošetření v zahraniční nemocnici a potřebuje peníze na jeho uhrazení. Ve zprávě také údajná Kordula zmínila, že se jí rozbil telefon a píše tak z čísla své kamarádky. Celá situace navíc působila velmi důvěryhodně, Kordula totiž shodou okolností opravdu byla v té době na dovolené v zahraničí.
„Kordula skutečně je v cizině s kamarády a vím, že si v minulých dnech popálila nohu. Proto jsem to rychle poslala, ať nemá problémy, s tím, že to pak dořeší pojišťovna. Tu jsem i volala a řekli mi, že jestli nemocnice platbu vyžaduje, ať peníze pošlu,“ vysvětlila herečka pro Blesk. Peníze nakonec tedy poslala, ale v momentě, kdy podvodníci začali žádat peníze na nový telefon, znejistěla. Ozvala se proto kamarádce Korduly a brzy zjistila, že se stala obětí podvodu. Proto okamžitě kontaktovala příslušné orgány. „Protože se jednalo o účet v cizí bance, musím s tím na policii a dál se uvidí,“ prozradila pro Blesk.
Podobné podvody jsou v Česku rozšířené
Podvod, jehož obětí se herečka Veronika Žilková stala, se v Česku šíří už delší dobu. Na začátku roku na něj upozorňoval server Novinky a častokrát před ním varuje i samotná policie. Olomoucká policie podobný případ řešila letos na konci července.
Žena z Olomouckého kraje stejně jako Veronika uvěřila, že jí píše její dcera, a tak na cizí bankovní účet poslala celkem 80 tisíc korun. Podvodníkům v tomto případě hrozí dle trestního zákoníku až dva roky za mřížemi.