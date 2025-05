Veronika Khek Kubařová zavzpomínala, jaké bylo seznámení s jejím manželem. Přiznala také, co ji poslední roky nejvíce rozčilovalo.

Herečka Veronika Khek Kubařová je již 10 let šťastně provdaná za divadelního režiséra Pavla Kheka. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli zaměřit na to, jak proběhlo jejich seznámení, jaký je jejich vztah a jak to vypadá v otázce založení rodiny.

Nejdřív striptýz, potom svatba

Když Kubařová po škole nastoupila do Městského divadla v Mladé Boleslavi, poznala zde svého budoucího manžela, divadelního režiséra Pavla Kheka. Zkoušeli zde zrovna hru Miláček. „Jedna z prvních věcí, kterou jsem tam zkoušela, byla hra Miláček, kde jsem hrála prostitutku. On to obsazoval. Všechny moje výstupy spočívaly v nějakém striptýzu,“ smála se herečka, když vzpomínala na první seznámení s manželem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

V té době byli ovšem ještě oba zadaní. Když Khek Kubařovou opět obsadil do jednoho ze svých představení, kde ji znovu čekala role prostitutky, po společně stráveném pracovním čase přeskočila jiskra a dvojice se dala dohromady. Následně v roce 2015 proběhla svatba a od té doby jsou šťastným manželským párem. Od stejného roku je Kubařová také stálou členkou Dejvického divadla, kde se poprvé objevila v roce 2013.

/

Na vztahy se po předchozích zkušenostech rozhodně nedívá skrze růžové brýle. „Jasně že doufám, že náš vztah s Pavlem je na celý život. Ale mám za sebou rozchod po osmi letech dlouhého a zásadního vztahu, o kterém jsem si myslela, že bude jediný. Můj manžel na mě moc nežárlí, já na něj docela ano, na všechny ty mladé herečky, se kterými zkouší. Lidé by spolu měli být, pokud chtějí, ale ne za každou cenu. Jasně, s dětmi je to jiné. I když ani to nemusí být pravda,“ vyprávěla v roce 2019 pro Deník.

Otázka založení rodiny

Kubařová přiznala, že ji po uzavření manželského svazku její okolí často bombardovalo otázkami na dítě. Netajila se tím, že ji tyto dotazy už pomalu pily krev. „Už jsem se rozhodla nikomu na tyto pro mě intimní otázky neodpovídat. Máme to ze všech stran, ostatní snad nic jiného neřeší, než kdy budu mít dítě. Jsem na ty otázky alergická. Náš pejsek je rozhodně naše miminko,“ uvedla pro Expres.

Nyní je ale všechno jinak. Před týdnem herečka na svém instagramu oznámila radostnou zprávu – stane se maminkou. Uvedla také, že v divadlech se se svými fanoušky nějakou dobu neuvidí. Doufejme, že její blízké okolí i fanoušci budou tuto informaci respektovat a nebudou herečku častovat dalšími otravnými otázkami, kdy začnou pracovat na sestřičce nebo bratříčkovi.

Zdroj: Autorský článek, 7 pádů Honzy Dědka, Expres, Deník, Instagram Veroniky Khek Kubařové