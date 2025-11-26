Patrik Hezucký se momentálně léčí v nemocnici, přesto z ní zvládá se někdy zapojit do Ranní show Evropy 2. A když ne živě, tak o něm kolegové aspoň mluví.
Přestože Hezucký stále odpočívá na nemocniční posteli, jeho hlášky můžeme slyšet z rádia, jelikož se zvládá připojit i na dálku do živého vysílání, jak redakce Osobnosti.cz zaznamenala. Kromě toho moderátoři nešetří různými historkami z návštěv v nemocnici. Kateřina Říhová třeba navrhla, že by Patrika na Vánoce mohla dotlačit do studia na vozíku. Hezucký na to prý reagoval: „Nebuď patetická.“
I přes hospitalizaci zazněl z rádia
Během vysílání přišla na přetřes i scéna z nemocničního pokoje. Hezucký vtipkoval o vyšetřeních, klystýru, dokonce o míchanicích, které mu kapou do kapačky. Reakce posluchačů byly smíšené. Leoš s ním dokonce telefonoval živě, přičemž naznačil, že návštěvami v nemocnici se snaží Patrikovi dodat energii a podporu. Hezucký vysílal „ze záhrobí“, jak sám uvedl na Evropě 2, a neztrácel svůj smysl pro humor, kterým se vryl do paměti posluchačů.
Fanouškům v neděli také poslal vzkaz přes sociální sítě: „Posílám pozdrav z benešovské nemocnice. Jsem ohromen z podpory, kterou mi posíláte. Moc se omlouvám, že všem, kteří mi píšou, nedokážu odpovědět, ale není to v lidských silách. Vaše láska je extrémně posilující.“ V nemocnici je už týden, sám zmiňoval, že chytnul nějaký moribundus a dostal antibiotika, jak dlouho ale ještě hospitalizace potrvá, není jasné.
Patrik Hezucký je víc než jen moderátor
Patrik Hezucký, narozený 12. ledna 1969, je český moderátor, herec a dabér. Proslavil se hlavně díky svému dlouholetému působení v Ranní show Evropy 2, kterou moderuje společně s Leošem Mareše. Jejich společná práce začala už v roce 1997 a nutno uznat, že se společně stali nezapomenutelnou dvojicí.
Moderoval například retro pořad Tenkrát na východě o socialismu a vystupoval v zábavných formátech jako QI – Na vše máme odpověď. Mimo to je znám svou láskou k francouzštině. Po maturitě vystudoval dva roky francouzštinu v Toulouse. Neméně důležité místo v jeho kariéře zaujímá dabing. Pověstný hlas Hezuckého jsme mohli slyšet i v animovaných filmech. Ovšem i na jeho hlase se podepsala ztráta svalové hmoty, kterou poslední dobou trpí.
Je ženatý s o 20 let mladší manželkou Nikolou Pastirčákovou a společně mají syna Olivera, který se narodil v prosinci 2019. Nikola má za sebou 5 potratů, což pár velmi zasáhlo, ale i díky tomu prý jejich pouto i zesílilo.
Sázka s Marešem, zdraví a nové výzvy
Jeden z nejvíce diskutovaných momentů Hezuckého života mimo rádio byla určitě jeho sázka s Leošem Marešem ohledně hubnutí. Odměnou by měl být 1 milion korun, jak uvedl Blesk. Ukázal se v ní soutěživý duch Hezuckého a jeho odhodlání. Nicméně mnoho lidí tuto jejich sázku kritizuje a Patrikův špatný zdravotní stav připisuje právě tomuto činu, i když on sám toto popírá.
