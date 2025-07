Konec Gábiny Pumrové v Ulici. Její představitelka Aneta Krejčíková uvedla důvody, proč ze seriálu odchází.

Herečka Aneta Krejčíková je jednou z osobností, kterou vynesl na výsluní seriál Ulice. Nastoupila do něj, když jí bylo pouhých 14 let coby Gábina Pumrová. S menší pauzou vydržela v seriálu neuvěřitelných 20 let, nicméně jak jsme v redakci Osobnosti zjistili, teď má pro své fanoušky smutnou zprávu. V další sezóně se už neobjeví.

S Gábinou toho zažila spoustu

Gábina Pumrová zpočátku působila jako třídní kráska, která tak trochu terorizovala svou spolužačku Terezu Jordánovou, z nichž se ale postupem času staly nejlepší kamarádky. Gábina už na střední škole okouzlila svého tělocvikáře Hynka Urbana, jemuž v 18 letech porodila syna Šimona. Rozhodně to neměla nijak lehké, a to ani v mládí, ani v dospělosti. I jako mladá matka vystudovala textilní průmyslovou školu a splnila si svůj sen stát se návrhářkou a mít vlastní butik.

Praxi získala v Berlíně, kam se i se synem na čas odstěhovala. S Hynkem vztah bohužel nevydržel, ale o to větší prostor byl pro nové lásky. Tak přišel sympatický hasič Aleš, který se zdál být dokonalý. Ovšem jen na začátku. Nakonec se z něj vyklubal majetnický, puntičkářský, na drobnostech lpící psychopat. Gábina s ním dokonce otěhotněla, ale když poznala, jaký je člověk, rozhodla se pro potrat.

Fotografie: Se souhlasem TV Nova

Lásku našla až u kriminalisty Jiřího Hermana, správňáka každým coulem, který se nakonec stal jejím manželem. Začátky vztahu však nebyly lehké. Do toho nejhezčího období totiž zasáhla Gábinina vážná nemoc. Byla jí diagnostikována rakovina, kterou však nakonec úspěšně porazila. Ovšem, mělo to své následky, Gábina už nemůže mít děti. Dohodli se proto s Jiřím, že zkusí náhradní mateřství. Nakonec však po nepovedených pokusech od tohoto plánu upustili. Společně také překonali krizi poté, co Šimon Jiřímu ukradl služební zbraň a přinesl ji do školy, aby se postavil spolužákům, kteří ho dlouhodobě šikanovali.

Otevřená zadní vrátka

A jaký bude další Gábinin příběh? To už se zřejmě nedozvíme, její představitelka Aneta Krejčíková totiž v Ulici končí. „Vystupuji ze své komfortní zóny, pro živitele rodiny to pro mě bude taková nejistota, když takhle odevzdám smlouvu a vím, že ten příjem, na který jsem byla zvyklá, už nepřijde. Ale to zvládneme. A já se potřebuju trochu nadechnout,“ prozradila pro Super své obavy. Nicméně herečka nevyloučila, že by se do seriálu někdy mohla vrátit.

Zadní vrátka jí zůstala otevřená. „Dveře tu mám otevřené, tvůrci mě naštěstí nehodili do výtahové šachty,“ dodala. „Jsem plná tvůrčí energie, která musí nějak ven. Ale nezbývá na to čas a síla, což mi přijde jako strašná škoda.“ Gábininy další kroky by měly vést do Berlína, kde by se měla trvale usadit a věnovat naplno návrhářství.

Zdroj: Autorský text, TVNova, Super