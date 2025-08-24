Herečka Alice Bendová dlouho působila jako šťastná žena. Jenže realita byla jiná. Její manželství se změnilo v sérii bolestných zrad.
Manželství Alice Bendové a jejího exmanžela Václava Bendy dodnes udivuje nejen fanoušky, odborníky na vztahy, ale i naši redakci Osobnosti.cz vzhledem k tomu, co vše jsme slyšeli. Jde totiž o ukázkový případ, jak může láska, která vypadá jako z pohádky, skončit v troskách kvůli nevěrám a neschopnosti přiznat si chyby.
Od pohádky k prvnímu zklamání
Alice Bendová se v roce 2004 provdala za hokejistu Václava Bendu. Brzy se jim narodil syn Václav a o 6 let později dcera Alice. Navenek působili jako ideální pár, ale brzy se začaly objevovat první trhliny. Bendová později přiznala, že dlouho nevěděla, co se za jejími zády děje. Když přišla na první nevěry, snažila se manžela přesvědčit, aby vyhledal odbornou pomoc. On však vše odmítl s tím, že problém je pouze „v hlavě jeho ženy“.
Když herečka veřejně promluvila, šokovala množstvím detailů. „Spínačem naší krize je těch jeho 150 ženskejch, a možná víc, které za našeho manželství obšťastňoval. Mám na to důkazy,“ svěřila v roce 2012 pro Blesk. Přesto doufala, že se situace zlepší. Nakonec však narazila na něco, co jí vzalo poslední zbytky iluzí. Její muž se údajně pokusil svést i její vlastní sestru Andreu. „Chtěl fotky i po mých kamarádkách a návrh udělal i mé sestře,“ popsala Bendová zdrceně.
Rozvod a boj o vlastní čest
Když se Alice dozvěděla, že byl její muž nevěrný i během jejího těhotenství, definitivně se rozhodla pro rozvod. „Každý pohár jednou přeteče. Nejprve jsem nemluvila o rozvodu, ale o odloučení. Ale když jsem se dozvěděla, že jsem byla v devátém měsíci těhotenství a on chodil za jinou do Dolních Břežan, došlo mi, že opravdu nemá žádné zábrany a morálku,“ vysvětlila. Václav Benda se přesto snažil svalit vinu na ni a obviňoval z nevěry ji. Alice ale zůstala silná a v roce 2014 manželství oficiálně ukončila.
Kterým slavným nevěra prošla
I jiné celebrity dokázaly ustát aféry, které by pro běžné vztahy byly zničující. Například zpěvák Karel Gott byl v mládí spojován s řadou žen, přesto si partnerky dokázaly jeho zálety vysvětlit a v mnoha případech mu odpustily. Známým případem je i hokejová legenda Jaromír Jágr, který se nikdy netajil zájmem o krásné ženy. Přestože jeho vztahy často končily právě kvůli náklonnosti k jiným ženám, nikdy mu to výrazně neublížilo v očích fanoušků, naopak se jeho pověst „lamače srdcí“ stala součástí jeho image.
Zatímco některé slavné ženy našly sílu odpustit a vztah udržet, Bendová se rozhodla jinak. Nechtěla tolerovat chování, které považovala za ponižující. Dnes žije s novým partnerem Michalem Topolem a soustředí se na práci i rodinu. Její zkušenost ale zůstává varováním, že ani u pohledného sportovce a slavné herečky není manželství imunní vůči zradě.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Blesk, Instagram Alice Bendové