Z rozpustilé teenagerky Veroniky Khek Kubařové z Rafťáků se stala vyzrálá herečka a maminka, která dnes vede úplně jiný život.
Když se v roce 2006 objevila Veronika Khek Kubařová v komedii Rafťáci, působila jako celkem obyčejná bezstarostná dívenka, která do tehdejší filmové scény vnesla novou energii. Až nečekaně rychle si získala nejen diváky, ale i tvůrce. Její kariéra tak odstartovala s pořádným tempem. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se začíná psát i jeden z jejích prvních velkých životních kroků. Na Osobnosti.cz jsme zaměřili hlavně na její partnerské vztahy a rodinný život.
První láska na place
Jako teprve sedmnáctiletá dívka se během natáčení Rafťáků i poprvé vážně zamilovala, a to rovnou do režiséra Karlа Janáka. I když byl o celých 17 let starší, chemie mezi nimi byla zkrátka silnější než veškeré předsudky okolí. Jak uvedly Novinky, sama tehdy říkala: „Kdybych měla přemýšlet, kolik mu je, tak je to špatně.“ Vztah byl pevný, mluvilo se i o svatbě a jejich okolí jim to přálo. Jenže časem zamilovanost opadla. Osmileté partnerství skončilo rozchodem.
Když později potkala Pavla Kheka, na první pohled to mezi nimi nezajiskřilo. Až společná práce v Městských divadlech pražských jejich vztah postupně stmelila. Jméno jejího manžela dodnes vzbuzuje úsměvné reakce. I když zní cizokrajně, Pavel je Čech a běloch. Dnes tvoří spokojený pár a nedávno přivítali na svět svého syna. Jeho jméno zatím neprozradili.
Pavel Khek je respektovaným režisérem. Dlouhodobě působí v Městských divadlech pražských, kde se podílel na řadě her. Jeho práce je často ceněna pro citlivé vedení herců. Přestože na první pohled působí jako racionální a klidný muž, kolegové o něm říkají, že umí být i nekompromisní perfekcionista. Možná i díky tomu se mu daří vytvářet projekty, které mají jasný rukopis a patří k tomu lepšímu, co na české divadelní scéně vzniká.
Začátky hvězdy Rafťáků
Právě k Rafťákům se často sama Veronika vrací, jelikož měl film zásadní roli v jejím profesním startu. Dobrodružná komedie o partě kluků, kteří se vydají na vodu, se zapsala do paměti tehdejší generace. Režíroval ji zmíněný Karel Janák a snímek rychle získal status kultovního filmu pro mladou generaci. Film byl typický pro tehdejší éru českých teenagerských komedií: svižný, zábavný a lehce rebelsky drzý. Pro mnoho diváků zůstává neodmyslitelnou součástí jejich dospívání.
Dnes už byste v herečce sotva poznali tu bezstarostnou 17letou slečnu. Život s režisérem není prý vždy jednoduchý. Oba mají silné názory a umí si stát za svým. „Sklon režírovat i jinde než na place nebo v divadle, je jim (režisérům) fakt vlastní, a to i doma. Jenomže já si umím stát za svým. Umím být paličatá. Ale je to pro mě vlastně dobré muset si někdy obhájit to svoje, protože herci obecně mají tendenci dělat to, co se po nich chce,“ vysvětlovala pro Lidovky. Rodinu staví na první místo a práci si vybírá.
Zdroj: Autorský text, Novinky, Lidovky, Instagram Veroniky Khek Kubařové