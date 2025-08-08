Lou Fanánek Hagen si na úraz nepamatuje, lékaři mu nedávali příliš šancí na přežití.
František Moravec, známý spíše jako Lou Fanánek Hagen, frontman kapely Tři sestry, textař, zpěvák, a dokonce i spisovatel málem nebyl mezi živými. Ve svých 20 letech měl těžký úraz, který ho připravil o nohu. Lékaři mu tenkrát nedávali příliš šancí na přežití. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, jak to tehdy s jeho nehodou bylo.
Podruhé se narodil
Lou Fanánek Hagen toho o svém úrazu příliš říct nemůže, nic si z něj totiž nepamatuje. To, co musel prožít, bylo strašlivé. Ví jen, že přecházel trať poblíž Veleslavína, uklouzla mu noha a najednou se vzbudil až za 3 dny. Nepředstavujte si však malátného zpěváka pod vlivem alkoholu či jiných látek. Ačkoli by se to mohlo jevit jinak, Fanánek byl tehdy zcela střízlivý a nevracel se z žádného večírku.
Studoval hned 2 vysoké školy najednou a k tomu ještě chodil na brigády. Byl vyčerpaný a unavený a neštěstí bylo na světě. Srazila ho lokomotiva, která ho s sebou vláčela několik desítek metrů. Po těle měl spoustu vážných zranění, těžký otřes mozku a přišel o nohu.
Ošetřující lékaři mu nedávali moc šancí na přežití. Fanánek ale zabojoval a za 3 dny se probral. Uzdravil se poměrně rychle, dokonce nepotřeboval ani psychologa. „Přišlo to asi v tu nejlepší dobu. Neměl jsem holku a mým jediným cílem bylo dojít do hospody, takže mě to vlastně moc neomezovalo,“ řekl v pořadu 13. komnata.
A pokud se ptáte na jeho studium, školu tehdy dokončil. Stal se z něj stavební inženýr, nicméně nikdy se tomuto oboru nevěnoval. Hudba měla v jeho srdci větší místo. Ztráta dolní končetiny ho nijak zvlášť nelimituje. Chodí do posilovny, lyžuje, chodí na túry a jeho velkou vášní se stala jízda na motorce. Je také členem svazu postižených sportovců.
Se Třemi sestrami už 40 let
Fanánek se přidal k hudební skupině Tři sestry, hrající nejdříve punk, později i rock a hardcore, někdy kolem roku 1985. O rok později se mu stal úraz s vlakem, který na čas koncertování kapely přerušil. Vše ale nakonec dobře dopadlo a kapela letos oslaví 40 let na české hudební scéně velkolepým koncertem v O2 areně. Dne 20. prosince 2025 vystoupí společně s klatovskou kapelou Trautenberk, která oslaví 15leté výročí svého vzniku. Hudební playlist bude průřezem kapely Tři sestry od roku 1985 až po současnost.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, ČT – 13. komnata, O2 arena