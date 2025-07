V objetí moře, slunce a mateřství. Tak by se dalo popsat první zahraniční dobrodružství herečky Sáry Donutilové a jejího syna Eliáše.

Sára Donutilová s manželem Martinem se na konci minulého roku dočkali vytouženého miminka. Sára patří k těm slavným osobnostem, které rády sdílejí všední i nevšední okamžiky se svými sledujícími na instagramu, a tak jsme si na Osobnosti.cz všimli, že nyní ukázala fotky z jejich první rodinné dovolené u moře. S úsměvem od ucha k uchu a postavou, která bere dech.

Chorvatsko jako ráj první rodinné dovolené

„Posíláme pozdravy od moříčka,“ napsala skromně, ale z fotky dýchala radost, klid a štěstí, jaké nelze předstírat. A přitom nebylo potřeba mířit daleko. Rodina Donutilových si pro svou první dovolenou zvolila Jadran, osvědčenou klasiku, kde se malé miminko cítí v bezpečí a rodiče si mohou užít zasloužený klid. Sára s Martinem si užívali slunné dny nejen u moře, ale i v tichu podvečerních procházek podél pobřeží.

Herečka ale nezaujala jen mateřským vřelým úsměvem. Fanoušci nemohli přehlédnout, jak rychle se dostala zpět do formy. Pár měsíců po porodu syna Eliáše vypadá svěže, zdravě a spokojeně. A jak sama říká, není za tím žádné kouzlo. Jen každodenní koloběh nového života, který ji proměnil víc, než by čekala.

Úsměvy, láska a mořský vzduch

„Moc vám to spolu sluší, užívejte dovolenou,“ zní komentáře, které Sára dostává téměř denně. Fanoušci jim jejich rodinné štěstí přejí, obzvláště poté, co pár v roce 2022 přišel o své první dítě, chlapce Matyáše, pouhý den před termínem porodu. Tato bolestná chvíle v nich zůstane navždy, přesto se ale dočkali svého vytouženého zázraku. A hned vánočního, jak se s narozením chlapečka svěřili koncem prosince na sociálních sítích.

Šestinedělí bylo pro Sáru náročné, jak už to u čerstvých maminek bývá, a malého Eliáše také trápilo bříško, kvůli čemuž musela držet ABKM dietu. To všechno jsou ale jen drobné překážky na překrásné cestě mateřství. „Eliášek je náš čerstvý zázrak. Každý den s ním je jako otevírat nový, neprozkoumaný svět. Čeká nás tolik poprvé – první úsměv, první kroky, první slova. Učím se být maminkou a každý drobný okamžik, kdy ho držím v náručí, je naplněný láskou a pokorou. Zatím je to ta nejkrásnější role, kterou jsem kdy získala,“ popsala své pocity v březnu v rozhovoru pro iGlanc.

