Jaromír Nohavica se dočkal životopisného dokumentu, který však rozděluje společnost na dvě skupiny. Mnozí mu nemohou zapomenout jeho minulost, kterou on popírá.
Jaromír Nohavica je silné jméno na poli české hudební tvorby. Písničkář, který oplývá neuvěřitelnou slovní zásobou, což se nejvíce promítá v jeho textech, které jsou velmi chytlavé. Je však zároveň osobností, která českou společnost rozděluje na dvě skupiny. Jedni ho obdivují, jiní mají problém s jeho minulostí. To ostatně dokazují i různorodé reakce na dokument o jeho životě s názvem Jarek, jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali.
Průřez životem Jaromíra Nohavici
Životopisný dokument o zpěvákovi Jaromíru Nohavicovi začíná už v době jeho dětství a pokračuje přes období dospívání až k času jeho největší slávy, hudební tvorby a koncertování. Diváci, kteří již měli možnost dokument zhlédnout, se zřejmě shodnou na tom, že snímek je vytvořený spíše pro fanoušky písničkáře, dělaný tak, aby ho ukázal z toho lepšího úhlu.
Jenže každá mince má dvě strany a i v případě Nohavici je to tak, že mnozí se od něj odvrátili kvůli jeho minulosti, která stále vyvolává horlivé diskuse. Někteří jej považují za pokrytce, jenž se svými texty jen vysmívá lidem.
StB a medaile od Putina
Už řadu let se diskutuje o jeho spolupráci s StB a nařčení z donášení. On sám na toto období nevzpomíná právě rád. „Chodil jsem k nim, když mě pozvali, a pro mě to byl stejný nepřátelský úřad, jako když mě pozvali na krajský výbor strany, protože mi zakázali koncertovat a řekli: v pondělí se dostavíte a budeme mít pohovor,“ popsal v rozhovoru pro IDnes.
Nicméně když už toto téma pomalu, ale jistě téměř vyšumělo, převzal Nohavica v roce 2018 od Ruské federace Puškinovu medaili z rukou prezidenta Vladimira Putina. Ocenění získal za zpopularizování písně Bulata Okudžavy a Vladimira Vysockého ještě před listopadem 1989. Přitom se její text tehdy stavěl kriticky k tehdejšímu sovětskému režimu.
Mnozí držitelé této medaile po ruské invazi na Ukrajinu svá ocenění vrátili, Nohavica ale ne. „Nechávám si ji. Puškinovu cenu jsem dostal za zpívání písní Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy a ne za válčení,“ odvětil Nohavica pro iDNES. Na základě toho začal být označován za proruského zaprodance a bohužel ztratil podstatnou část svých příznivců. Dokonce mu byly rušeny koncerty. On sám si však stojí za svým, že cena je pro něj důležitá, a nejde o to, od koho ji převzal.
