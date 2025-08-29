Stres je největším nepřítelem zdravé váhy. To si herečka Veronika Gajerová vyzkoušela na vlastní kůži, když kvůli psychice přibrala přes dvacet kilogramů.
Herečka Veronika Gajerová se rozhodla zatočit s nadváhou. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že dole už má osm kilo a zdaleka nekončí. V posledních letech totiž kvůli silnému stresu přibrala přes dvacet kilo. Dluhy, které jí nedávaly spát, bude mít už brzy splacené a do klidnějšího životního období chce vstoupit štíhlejší. Na pomoc si přizvala i výživového poradce a nezapomíná ani na pravidelný pohyb.
Kvůli dluhům žila roky ve stresu
Veronika Gajerová se začíná dostávat do formy. Dlouho ji trápila nadváha, se kterou se teď rozhodla zatočit. Aby výsledek opravdu stál za to a byla dostatečně motivovaná, obrátila se také na odborníka. „Já to obrovské nafouklé břicho měla kvůli tomu, že jsem nebyla v psychické pohodě. A to už teď jsem, tak jsem mohla začít. A bylo to přesně 20. června, když jsem začala spolupracovat i s výživovým poradcem,“ pochlubila se pro deník Super.
Poslední roky Veronice Gajerové opravdu mnoho psychické pohody nepřinesly. Musela řešit obrovské dluhy. Z menších nesplacených částek, kdy si půjčovala v těžké životní situaci jako samoživitelka pečující o dvě děti, se nakonec staly částky astronomické, které se vyšplhaly přes čtyři miliony korun. Naštěstí se jí podařilo dostat insolvence a sjednat si pro ni únosné splátky. Už brzy tak bude mít oddlužovací proces za sebou a bude si moci konečně oddechnout.
Kromě zdravého jídelníčku se také pravidelně hýbe
Dlouhodobý stres se na ní podepsal a v průběhu let nabrala přes dvacet kilo, aniž by se přejídala. Teď by jí však hubnutí mohlo jít lépe. „Mám od toho června dole osm kilo. Vidím to na váze, ale na první pohled to ještě není znát. Pořád s tím otravuju děti, jestli to na mně vidí,“ rozpovídala se s tím, že kromě úpravy jídelníčku nevynechává ani pravidelný pohyb. Štěně labradora ji totiž na procházkách pěkně prožene.
Veronika Gajerová se do povědomí diváků zapsala už jako mladá, když si střihla roli Vlasty, do které se zamiluje svobodník Kuba v komedii Copak je to za vojáka. Roky ji pak diváci mohli vídat jako sestřičku Zuzanu v Ordinaci v růžové zahradě. Excelovala v Městských divadlech pražských a hodně se věnuje také dabingu, kdy namluvila třeba postavu Samanthy v Sexu ve městě. Letos ji diváci mohli vidět třeba v seriálu Děcko nebo v televizním filmu Když lumpa trápí pumpa.