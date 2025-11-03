Zpěvák, který v minulosti bojoval s drogami, se postaral o rozruch. Vypustil do světa obvinění na adresu rodiny herce Ondřeje Vetchého.
Michal Penk se po delší době ozval na sociálních sítích, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Jeho příspěvek vyvolal menší bouři. Namísto hudebních novinek nebo zpráv o návratu na scénu se pustil do nečekaného rýpání. Tvrdě napadl herce Ondřeje Vetchého a obvinil jeho otce, plukovníka Františka Vetchého, ze zločinů z 50. let.
Ostré výroky pobouřily veřejnost
„Všichni jsme viděli 30 případů majora Zemana. Jeden z dílů se jmenuje Vrah se skrývá v poli. Tento případ ve skutečnosti vedl plk. František Vetchý a STB bylo nadšené z rychlosti vyšetření a doznání se pachatelů, včetně tří knězů. Bylo to v 50. letech a tehdy se vyšetřovalo hodně nelítostně,“ napsal Penk.
„Vyšetřovatel byl rodák z Jihlavy a táta Ondřeje, plk. František Vetchý, jednoduchý, tvrdý chlap, který dokázal poslat na šibenici raz dva. Jeho syn Ondřej sice nikdy neuměl hrát, ale dostával spoustu rolí a to se do jeho smrti asi nezmění. Ondřej jistě v Boha nevěří, já ano. Ale nevěřím v Ondřeje,“ zakončil svůj příspěvek.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Zatímco část jeho příznivců ho bránila, většina se ale shodla, že jeho výpad je už silně za hranou. Mnozí dokonce přemýšleli, že zpěvák znovu bojuje s drogami. „Zdá se, že Michal Penk opět fetuje. Tohle je křivárna a podraz za zády Ondry,“ napsal jeden z komentujících. Příspěvek byl nejspíše kvůli velké kritice později smazán.
Historici uvádí fakta na pravou míru
Podle jedné z prací Katedry historie Masarykovy univerzity v Brně, jež cituje knihu Mlynáři od Babic, se Penk ve svém obvinění mýlí. Případ Babice, o kterém zpěvák mluví, měl podle archivních dokumentů na starost jiný vyšetřovatel, a to plukovník František Zita, ne Vetchý.
„Vetchý se vyšetřování zúčastnil, ale kvůli jeho laxnosti a zlehčování činů mu bylo doporučeno, aby si podal žádost o propuštění,“ cituje odborná studie. Historikové rovněž upozorňují, že Vetchý měl v odbojové skupině Lenka – Jih několik přátel mezi obviněnými a jejich perzekuci se snažil alespoň částečně zmírnit.
Zda se Ondřej Vetchý rozhodne na Penka podat žalobu, zatím není jasné, ale právníci se shodují, že zpěvák by mohl čelit vážným následkům. Vetchý navíc v minulosti prokázal, že se nebojí bránit svou pověst i u soudu, úspěšně.
Michal Penk alias od hvězdy k propadu
Michal Penk byl v 80. letech považován za jednu z největších nadějí české poprockové scény. Jako charismatický klávesista a zpěvák kapely Lucie stál u zrodu hitů, které se hrají dodnes. Po odchodu z kapely se vydal na sólovou dráhu a jeho skladby jako O bláznech, Čekám na zázrak nebo Odpouštím ti, Madono se staly klasikou.
Sláva ale netrvala dlouho. Penk začal mít problémy s drogami a alkoholem, které ho nakonec stáhly z vrcholu showbyznysu. Několikrát se snažil o comeback, jednou dokonce oznámil novou desku a turné, ale z plánů vždy sešlo. Fanoušci ho vnímají jako tragickou postavu české hudby, která měla talent, ale nedokázala se vyrovnat s tlakem slávy.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, MasarykovaUniverzita, sociální st X Michala Penka, Facebook Michala Penka