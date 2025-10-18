Veronika Arichteva prožívá smutek nad ztrátou svého ještě nenarozeného syna. Podpořila ji Sára Donutilová.
V redakci Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že herečka Veronika Arichteva na sociálních sítích zveřejnila smutnou zprávu. Její chlapeček, který se měl narodit na podzim, zemřel. Náhle mu přestalo tlouct srdíčko. V tuto chvíli se vyrovnává s tragickou událostí v kruhu rodinném a žádá o klid. Herečka bohužel není jediná, kdo se musel vyrovnat s podobnou situací.
Ztráta vytouženého miminka
Fanoušci Veroniky Arichtevy byli nadšení, když na svém Instagramu letos v červenci zveřejnila radostnou zprávu. S manželem Biserem Arichtevem společně vychovávají syna Luku, jenž se pomalu začínal těšit na sourozence. Záplavu šťastných rodinných fotografií však vystřídala jedna jediná, která veškerou radost zničila.
Herečka přidala černobílý snímek, na němž je zachycena kresba jejího syna, jak si představuje podobu své budoucí rodiny i se svým dosud nenarozeným sourozencem. „Na psaní těchto řádků bychom nebyli připraveni nikdy. Nikdy by na ně nebyla ta vhodná chvíle. Přišli jsme o naše vytoužený miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým,“ napsala herečka. „Bolest, kterou prožíváme, je tak veliká a nepřenosná, že prosíme o jediné. O klid a soukromí. O čas, nechat nás to všechno v kruhu naší milující statečný rodiny prožít a přijmout. Děkujeme,“ dodala.
Obrovská podpora
Veronika Arichteva je veřejně známá osobnost a je velmi aktivní na sociálních sítích, kde propaguje mnoho projektů. Nezbývalo jí nic jiného, než i takto tragickou událost ve svém životě sdílet vzhledem k tomu, že mnozí její příznivci se už nemohli dočkat, až se na jejím profilu ukáže fotografie s narozeným miminkem. Pod jejím příspěvkem se tak okamžitě zvedla obrovská vlna podpory jak ze stran jejích sledujících, tak i celebrit.
Jedním z prvních komentářů byl ten od herečky Sáry Donutilové, dříve Affašové, která si před 3 lety prošla stejnou tragédií. Den před plánovaným porodem jejímu synovi Matyášovi přestalo tlouct srdíčko a ona a její manžel Martin Donutil se s ním museli navždy rozloučit. Dnes jsou hrdými rodiči syna Eliáše. Díra v srdci po jejich zesnulém chlapečkovi ale zůstane už navždy.
