Hudebník Felix Slováček přiznal, že dnes mohl mít 12leté dítě. Jeho tehdejší partnerka Lucie Gelemová s ním toužila založit rodinu. Lituje, že odmítl.
Felix Slováček dnes mohl mít dceru nebo syna na základní škole. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že hudebník přiznal, že jeho milenka Lucie Gelemová kdysi toužila po dítěti, Slováčkovi však bylo 70 let a jí teprve třicet. Nakonec se rozhodli, že do toho nepůjdou, a to byl důvod konce jejich kontroverzního vztahu.
Lituje, že jí nevyhověl
Když se Felix Slováček přiznal, že udržuje vztah s o 40 let mladší ženou jménem Lucie Gelemová, přestože je stále ženatý s Dádou Patrasovou, média měla co psát na mnoho měsíců dopředu. Jejich vztah trval dlouhých 7 let a oba tak dokázali, že se nejedná jen o ledajaký románek. Dokonce byl ve hře i rozvod s Patrasovou, na který však nedošlo.
Jenže v jejich vztahu se nakonec objevil mráček. Přestože problémem nebyl velký věkový rozdíl jako takový, určitou roli v jejich rozchodu sehrál. Gelemové bylo 30 let, když došlo na téma dítě. Skutečně toužila po rodině a přála si ji založit právě se Slováčkem. Jenže tomu bylo v té době 70 let. „Byl jsem do ní zamilovaný, proto jsme spolu prožili 7 let života. Mně bylo 70, Lucii 30 a chtěla dítě. Dáda se chtěla rozvést, nakonec k tomu ale stejně nedošlo. Dnes mě mrzí, že jsem to dítě v těch 70 letech neměl. Protože dnes bych měl 12letého chlapce nebo děvče,“ přiznal se hudebník v pořadu Z hor do štúdia s Tribulom.
Smrt milované dcery
Svá slova pronesl pár měsíců poté, co mu zemřela milovaná dcera Anička Julie Slováčková, která letos v dubnu podlehla následkům rakoviny ve věku nedožitých 30 let. Slováček i Patrasová stále prožívají jedno z nejhorších období, jaké jen rodiče po ztrátě potomka může potkat. I kdyby měl Slováček desítky dětí, každé z nich je výjimečné a díru v srdci po jeho smrti nic nezaplní.
Přesto však muzikant tvrdí, že vzhledem k tomu, co se stalo, by rodina měla mít tolik dětí, co to jen jde. Slováček a Patrasová se po smrti Aničky vyrovnávali se smutkem každý po svém. Slováček se zahrnul prací a nevyhýbal se společnosti. Jeho blízké okolí i kolegové mu dodávali sílu a energii.
Naopak Patrasová se uzavřela před světem, a když už nevěděla kudy kam, přemluvil ji syn Felix Slováček mladší, aby dobrovolně nastoupila do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Přesto to ale vypadá, že se žalem stále hodně trápí. „Jak se říká, čas všechny rány zahojí a všechno přebolí, ale tohle je tak krutá rána do srdce, že si myslím, že v mém případě to nikdy nepřebolí, ale může se to jen trochu utlumit,“ popsala nedávno pro Showtime.
Zdroj: Autorský text, Markíza, iDNES, CNNPrimaNews