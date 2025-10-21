Prezident Petr Pavel vzal chlapy z ochranky na „klidnou“ plavbu po Vltavě. Společně zdolali 26 km Vodáckého maratonu.
Prezident Petr Pavel je milovníkem těžkých strojů, rád vyráží na projížďky na motorce a několik vzácných kusů má zaparkovaných i ve své garáži, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Jenže tentokrát ukázal, že oplývá nejen tímto talentem. Chlapy z ochranky vzal na „pohodovou“ plavbu po vodě. Na jeho sociálních sítích se to okamžitě začalo hemžit pochvalnými komentáři a lidé se neubránili srovnání s jeho předchůdcem, exprezidentem Milošem Zemanem.
Umí makat
Tento víkend byl pro prezidenta Petra Pavla i jeho ochranku skutečně ve znamení pořádného makání. Prezident se totiž už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu, u čehož nesměla chybět ani jeho ochranka. Společně zdolali 26 kilometrů dlouhý úsek mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem. Do cíle dojeli všichni s úsměvem, i když pohodová plavba vypadá docela jinak.
„Už potřetí jsem vzal chlapy z ochranky na pohodovou plavbu po Vltavě. Po 26 kilometrech Vodáckého maratonu jsme se zase shodli, že slovo pohoda může mít mnoho významů,“ napsal Pavel ke svému videu zveřejněnému na sociálních sítích.
Srovnání s jeho předchůdcem
Zřejmě nikdo se v tu chvíli neubránil vzpomínce na jeho předchůdce, exprezidenta Miloše Zemana, jak se válí na nafukovacím žlutém člunu a nechává se unášet proudem. Byl to jeho každoroční rituál, kdy mu vše potřebné do rybníka u jeho chalupy v Novém Veselí na Žďársku pomohla odnést ochranka, a dokonce mu musela i pomoct nalodit se.
„Vás mít za prezidenta je sen,“ zaznělo v jednom z komentářů. „Chci být ochrankou pana prezidenta,“ stálo v dalším. A samozřejmě nechybělo i srovnání s Milošem Zemanem. „Úplně se mi u toho vybavila ta fotka bývalého prezidenta Miloše Zemana na nafukovacím člunu uprostřed rybníka. Nesrovnatelné. Super,“ můžete číst v dalším komentáři. Zkrátka, když dva dělají totéž, není to vždy totéž.
