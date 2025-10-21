Jiří Mádl je úspěšný herec, režisér a také hrdý tatínek malého syna Františka. Svou rodinu před veřejností tajil.
Herec Jiří Mádl od dob Snowboarďáků ušel pořádný kus cesty, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo. Vyrostl v pohledného muže, úspěšného herce a také režiséra, který našel štěstí i ve svém soukromém životě. Přízeň omdlévajících fanynek si už dávno neužívá, je totiž zodpovědným otcem a také partnerem. Svou rodinu dlouho tajil.
Hrdý tatínek a partner
Jiří Mádl nepatří mezi ty, kteří by svůj osobní život dávali výrazně na odiv, spíše naopak. Své soukromí si bedlivě střeží, o čemž svědčí i fakt, že ještě nedávno svou rodinu před veřejností tajil. Přitom už před 2 lety se stal hrdým tatínkem syna Františka. „Tři měsíce je na světě tenhle střelec, bezmezná láska, bavič a nekonečná radost ze života. A moc dobře ví všechno,“ napsal tehdy herec do příběhu na svém Instagramu. Může teď zúročit vše, co se naučil během natáčení snímku Deníček moderního fotra!
Syna počal s partnerkou Kateřinou Jirkovskou, úspěšnou fotografkou. I tu se mu delší dobu dařilo skrývat, ale pak přišel 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kam dorazil se svým režisérským počinem, snímkem Vlny, a právě tam vyrazil poprvé s přítelkyní po svém boku. Není se co divit, film slavil obrovský úspěch nejen u nás, ale i ve světě, a při takové příležitosti chcete mít u sebe své nejbližší.
Úspěšný režisér
Jiří Mádl se po mnoha hereckých zkušenostech pod taktovkou našich předních režisérů rozhodl vydat i tímto směrem. V roce 2024 představil svůj první velký režisérský počin, film Vlny, který, kromě toho, že získal Českého lva za Nejlepší celovečerní hraný film, byl Českou filmovou a televizní akademií zvolen českým kandidátem na Oscara za nejlepší cizojazyčný film ze 13 celovečerních snímků. Vlny postoupily z 85 filmů mezi 15 nejlepších do užšího oscarového výběru. Zároveň si Mádl odnesl sošku Českého lva v kategorii Nejlepší režie. Poslední 2 roky jsou tak pro Mádla skutečně turbulentní.
