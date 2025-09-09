Skupina 3v1 bavila lidi skeči i moderováním. Teď už ale společná cesta skončila. Jak řekla Veronika Arichteva, bylo to nevyhnutelné.
Zpráva o rozpadu známe trojice Veroniky Arichtevy, Martiny Pártlové a Nikol Leitgeb, dříve Štíbrové, přezdívané 3v1 překvapila prakticky všechny. Navenek to totiž vypadalo, že holky spolu tvoří nerozlučnou trojici, ale realita byla nakonec mnohem složitější, jak jsme zaregistrovali v redakci Osobnosti.cz.
Od zábavných videí k vlastní značce
Uskupení 3v1 vzniklo spontánně. Tři kamarádky začaly natáčet krátká zábavná videa, která se začala rychle šířit po sociálních sítích. Jejich sebeironie, nadsázka a ochota dělat si legraci samy ze sebe zaujaly statisíce sledujících. Úspěch byl natolik výrazný, že brzy dostaly příležitost moderovat vlastní pořad na rádiu Evropa 2. Popularita je vedla ještě dál, a to k založení vlastní značky oblečení a doplňků. Zdálo se, že 3v1 jen tak nezmizí.
Natáčení holek 3v1 nebylo jenom o zábavě, ale také o tvrdé práci. Být neustále originální a držet krok s rychlým světem sociálních sítí vyžadovalo přece jen značnou energii. Do toho však přišla rodina, děti a nové pracovní závazky. Co zpočátku fungovalo jako uvolnění a pobavení, se postupně změnilo v zátěž.
Co se pokazilo
I přes všechny jejich úspěchy nakonec přišel zlom. Vztahy mezi trojicí se začaly komplikovat, a to především kvůli rozdílným názorům na život, ale i výchovu dětí. „To, že se tři holky neshodnou, se prostě stane. S Marťou nám přišlo škoda firmu rušit, když fungovala a měla tým lidí, kteří by tím přišli o práci. S Nikol jsme se rozumně vyrovnaly a projekt pokračuje dál,“ prozradila Veronika Arichteva pro Novinky o odchodu Leitgeb.
A co dnes holky dělají? Veronika Arichteva se věnuje herectví a hlavně rodině, Martina Pártlová pokračuje v hudební dráze a Nikol Leitgeb zůstává aktivní na sociálních sítích, kde si vybudovala silné postavení coby influencerka. Každá z nich našla vlastní cestu, která jí vyhovuje, a fanoušci mají možnost sledovat je i nadále, i když už ne jako nerozlučnou trojku.
