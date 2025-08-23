|

Luxusní vila Heleny Vondráčkové za 20 milionů: Za klidem vyráží i na hausbót a do karavanu

 Jana Paličková |  23. 8. 2025 |  Celebrity
Jedna z největších hvězd české pop music Helena Vondráčková střídá moderní vilu, hausbót i cestování karavanem.

Jak jsme si i my v redakci Osobnosti.cz nemohli nevšimnout, zpěvačka nejenže pečlivě buduje své zázemí, ale také důsledně brání své jméno a pověst u soudních sporů. Její osobní i profesní život je tak plný kontrastů. Na jedné straně klid u vody a rodinné chvíle, na druhé právní bitvy, které vyvolávají emoce u fanoušků i kritiků.

Vila v Řitce stála 20 milionů

Domovem Heleny Vondráčkové je moderní vila v Řitce nedaleko Prahy, kterou pořídila za 20 milionů korun. Dům byl několikrát zmodernizován, aby splňoval současné standardy. Bydlí tam už několik let a zdá se, že je tam šťastná. Prioritou zpěvačky je zahrada u domu, kde ráda odpočívá. Dominantou vily je kuchyně vybavená moderními technologiemi, například obrazovkou nad varnou deskou. Celý dům tak působí dost luxusně

Je také ráda u vody. Na Slapech vlastní hausbót o délce 17 metrů s obývacím pokojem, kuchyní s myčkou i solárními panely. Další částí jejího životního stylu je cestování v karavanu. Nemusí tak shánět hotel, kterých má dost ze svého koncertování. Karavan má sprchu, kuchyň i pohodlnou postel. I když Helena řídí ráda, většinou to přenechá manželovi Martinu Michalovi.

Zpěvačka se nebojí soudů

Kromě hudební kariéry si Helena Vondráčková vybudovala i pověst ženy, která neváhá řešit spory soudně. A nejde jen o jednorázovou záležitost. Žalovala například svého bývalého producenta Františka Janečka, s nímž se dostala do sporu ohledně autorských práv a pracovních vztahů, nebo dokonce bratra Jiřího, kterého zažalovala kvůli sporům o společný majetek a způsob, jakým o ní veřejně mluvil.

Přijde nám zajímavé, že Vondráčková tyto kroky vysvětluje potřebou chránit peníze i své jméno. Není tajemstvím, že právní tahanice jí přinesly jak podporu fanoušků, kteří oceňují její neústupnost, tak i kritiku od těch, kdo ji označují za příliš konfliktní ženu.

Vždy si vybojuje své

Helena Vondráčková patří k nejúspěšnějším českým zpěvačkám vůbec. Svou kariéra začala už v 60. letech, a přestože v průběhu desetiletí čelila různým výzvám, dokázala se udržet na vrcholu. Luxusní vila a moderní životní styl se u ní přirozeně propojují s touhou po svobodě a blízkosti přírody. Stejně tak její otevřenost soudním bitvám ukazuje, že se nikdy nevzdává, ať už jde o pódium, nebo soudní síň.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, iDnes, Instagram Heleny Vondráčkové

